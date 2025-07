Arriva la Festa del Limone tra primi, pesce, sorbetti, delizie e limoncello: l’ingresso è gratis

Dall’11 al 13 luglio 2025 torna la Festa del Limone a Dragonea, la più popolosa frazione di Vietri sul Mare. L’evento, giunto alla sua XVIII edizione celebra ancora una volta il celebre agrume della Costiera Amalfitana con un percorso di gusto che sarà allietato da musica e spettacoli live. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festa del Limone a Vietri sul Mare: 3 giorni di festa e specialità

Anche quest’anno torna l’appuntamento tanto atteso dai cittadini e i visitatori provenienti da tutta la Campania per assaggiare le più svariate prelibatezze a base di limone. Si susseguiranno tre giorni di festa nel suggestivo borgo del Salernitano dove i partecipanti potranno perdersi tra i profumi e i sapori più autentici del territorio campano.

A partire dalle ore 20:30, per tutte le tre serate, gli stand gastronomici allestiti per l’occasione sforneranno primi, secondi e tante sfiziosità. Tra i piatti principali presenti nel menù i Ravioli Delizie a Limone (ripieni di ricotta, burro, panna e pesto al limone) oppure gli Scialatielli al Limone. Non mancheranno bocconcini di pollo conditi con succo di limone e le intramontabili polpette della tradizione napoletana.

Il tutto accompagnato da patatine, frittelle (con farina, limone e lievito), “per e o’ muss”, purpo sarracino, provoloncino amalfitano con scorzetta di limone, scamorza arrostita su foglie di limone. Per concludere in bellezza una vasta scelta di dessert tra delizie al limone, zeppole al limone, sorbetto al limone e granita di limone, oltre all’imperdibile limoncello.

Ogni serata si assisterà ad una performance musicale live: l’11 luglio ci sarà la serata con balli di gruppo, caraibici e animazione latina con la Dance Fitness New Age Salerno; il 12 ci saranno i Tarantanobes mentre il 13 spazio a Via Toledo.

Per gli ospiti è disponibile anche un servizio di navetta gratuita per raggiungere il punto esatto della sagra. Basterà parcheggiare l’auto in località San Vincenzo per poi salire a bordo del bus completamente gratuito.