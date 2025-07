Concerto Radio Kiss Kiss gratis per tutti in Campania, da LDA alla Tatangelo: i nomi

Prosegue il Kiss Kiss Way, il calendario di concerti gratis organizzato da Radio Kiss Kiss in alcune delle più belle piazze d’Italia: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 12 luglio, a Baia Domizia (nel Casertano), e darà spazio ancora una volta a numerosi cantanti di successo.

Concerti gratis Radio Kiss Kiss: tappa a Baia Domizia

Dopo il successo di Napoli, Torino e Corigliano-Rossano, il Kiss Kiss Way continua il suo viaggio a Baia Domizia, nell’Arena dei Pini, regalando due giorni all’insegna della musica tra spettacoli, divertimento e ospiti d’eccezione.

Si parte l’11 luglio con l’apertura del Play Village di Radio Kiss Kiss, punto di ritrovo per incontrare gli speaker, partecipare a giochi e quiz, vincere gadget esclusivi, seguire le dirette live e vivere momenti unici da condividere sui social.

Il clou della manifestazione sarà il grande concerto di sabato 12 luglio, alle ore 21:00, con tanti grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Tra gli artisti confermati: Sangiovanni, Settembre, Aiello, Boomdabash, LDA, Senza Cri, Grelmos, Anna Tatangelo, Aka7even, Federica Abbate, Les Votives, Ste, Lorenzo Fragola, Lorenzo Lupo.

L’ingresso al concerto è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria. I biglietti (gratuiti) sono disponibili sul sito di Radio Kiss Kiss, fino ad esaurimento posti. Il posto è garantito con ingresso entro le 19:30. Sarà possibile anche vincere il ticket d’ingresso giocando alle attività di Kiss Kiss e dei partner presenti al Play Village all’Arena dei Pini venerdì 11 e sabato 12 luglio.

Per chi non potrà assistere dal vivo al grande show, il concerto sarà trasmesso in diretta su Kiss Kiss TV, canale 158 del Digitale Terrestre.