Le Notti dei Briganti, 6 giorni di prelibatezze tra pizzica e taranta: l’ingresso è gratis

Dopo il successo della scorsa edizione, dal 13 al 18 agosto 2025, a Santa Tecla di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, tornano Le Notti dei Briganti: ben sei serate da trascorrere all’insegna del buon cibo e del divertimento, tra specialità locali e spettacoli live che animeranno la platea. L’appuntamento, anche quest’anno, è in Piazza Quercione, ad ingresso libero e gratuito.

Le Notti dei Briganti 2025: festa a Montecorvino Pugliano

Con Le Notti dei Briganti, prendono vita, ancora una volta, la magia e l’avventura dei briganti, consentendo ai partecipanti di rivivere le storie e le leggende dei tempi passati, immergendosi a pieno in quella cultura del brigantaggio che, nell’epoca post-unitaria, ha interessato la zona dei Monti Picentini.

Il tutto attraverso un percorso gastronomico di qualità, tra deliziosi piatti tradizionali, musica, pizzica e taranta. Ad arricchire il menù saranno i sei speciali “piatti del brigante”, ognuno dedicato ad un famoso brigante dell’epoca: ci sono i Fusilli Rompicapo in onore del brigante Cracco, lo Gnocco Sott e Ngopp per Gaetano Manzo, Na Bufalata dedicata a Cannalonga, la selezione di braceria che celebra il brigante Ninco Nanco e ancora pizza fritta e arrosticini per i briganti Tranchella e Lupo.

Non mancheranno panini con hamburger e patatine, panini con porchetta, friggitoria napoletana, panini salsiccia e friarielli, pizze a portafoglio e caciocavallo impiccato. Per concludere in bellezza alcuni classici della pasticceria napoletana e nazionale: la crostata della nonna, babà e cannoli siciliani. Il tutto accompagnato dal buon vino locale.

Ricco e variegato anche il cartellone degli spettacoli che, ad ogni serata, animeranno la platea. Si parte il 13 agosto con la partecipazione straordinaria di Matilde Brandi, madrina dell’evento, e l’esibizione del gruppo Le Sette Bocche.

Il 14 agosto sarà la volta di Piervito Grisù mentre la serata di Ferragosto sarà allietata da Sibbenga Sunamu. Il 16 agosto spazio a Pietro Cirillo mentre domenica 17 a scatenare il pubblico saranno I Bottari. Gran finale, lunedì 18 agosto, con lo special party anni ’90, che farà ballare grandi e piccini con i più grandi tormentoni musicali del passato, dalle hit dell’epoca alle colonne sonore dei film e dei cartoni animati.

Le Notti dei Briganti: indicazioni e parcheggio

Facilmente raggiungibile dalla provincia di Napoli, Caserta e Avellino, nei pressi di piazza Quercione è presente anche un’area parcheggio per lasciare la propria auto e raggiungere in meno di un minuto a piedi il cuore della festa. Le Notti dei Briganti è un evento organizzato dall’associazione culturale Le notti dei Briganti con il patrocinio del Comune di Montecorvino Pugliano, in collaborazione con il direttore artistico Nicola Iannaco.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Le Notti dei Briganti;

Quando: dal 13 al 18 agosto 2025;

Dove: piazza Quercione, Santa Tecla di Montecorvino Pugliano, Salerno;

Info: pagina Facebook e sito web.