WoodFest: quando la musica incontra il bosco e le radici del territorio

Un’esperienza che va oltre il semplice concerto e la tradizionale sagra di paese. Woodfest nasce così, da un sogno dell’Associazione Rewind, un gruppo di giovani uniti dalla passione per la musica, la tradizione e la buona cucina. Un sogno diventato realtà, capace di trasformare il suggestivo Bosco San Benedetto in un palcoscenico naturale per eventi culturali, musicali e gastronomici.

Lo raccontano Mariarosaria Giuliano, vicepresidente dell’Associazione, e Adelaide Gallo, segretario, che abbiamo intervistato per conoscere meglio la storia e l’anima di questo progetto.

Le origini: un’idea giovane ma ambiziosa

«Volevamo creare qualcosa di diverso», spiegano. «Un evento che non fosse solo intrattenimento, ma un’esperienza immersiva capace di valorizzare il nostro territorio». Così, dalla sinergia di energie giovanili e spirito di comunità, nasce Woodfest: un festival dove si intrecciano concerti di alto livello, percorsi enogastronomici autentici e l’atmosfera incantata del bosco.

Oltre 100.000 presenze: il successo dei numeri

In sole otto giornate, Woodfest ha raggiunto numeri da record: oltre 100.000 visitatori. Un risultato straordinario per un evento nato dal basso, che ha saputo attirare persone non solo dal territorio circostante ma da tutta la Campania e da diverse regioni del Sud Italia. Un flusso costante di pubblico che ha trasformato il Bosco San Benedetto in un vero punto di riferimento culturale e turistico.

Il segreto? Comunicazione, inclusività e qualità

Alla base del successo c’è una strategia chiara e condivisa. «Abbiamo puntato su una comunicazione capillare, sia online che offline», raccontano Giuliano e Gallo. Una forte presenza social, materiali visivi accattivanti e una rete di affissioni sul territorio hanno amplificato la visibilità dell’evento. Ma il vero punto di forza è stata la cura dell’esperienza del visitatore: dall’ingresso gratuito, alla qualità dell’offerta gastronomica, fino alla scelta artistica mirata.

Musica, sapori, accoglienza: la formula vincente

A decretare il successo del festival è stato soprattutto l’equilibrio tra le diverse componenti. Sul palco si sono alternati artisti di rilievo tra musica popolare e cantautorato, mentre lo street food ha raccontato le radici culinarie del territorio con piatti genuini e preparazioni tradizionali. La logistica, attenta a ogni dettaglio, ha permesso di gestire grandi numeri senza sacrificare la sensazione di un evento “a misura d’uomo”.

Impatto sul territorio: turismo, economia, comunità

Oltre al successo immediato, Woodfest ha lasciato un segno profondo nella comunità. Ha riportato l’attenzione sul Bosco San Benedetto come risorsa naturalistica e ha generato ricadute economiche importanti per le attività locali. Inoltre, ha creato opportunità lavorative temporanee e, soprattutto, ha riacceso l’orgoglio identitario di una comunità che si è sentita parte attiva e protagonista.

Lo sguardo al futuro

L’intento ora è quello di crescere ancora, senza perdere l’anima autentica del festival. «Vogliamo ampliare l’offerta culturale e gastronomica, migliorare la logistica e continuare a innovare, pur restando fedeli alle nostre radici», concludono. L’ambizione è chiara: rendere Woodfest un appuntamento fisso e atteso dell’estate campana, capace di coniugare musica, cultura e territorio in un’esperienza unica.