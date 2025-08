Meraviglia al Museo di Pietrarsa: concerto all’alba e ricca colazione sul mare di Napoli

Venerdì 29 agosto, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo: il Quartetto d’archi “San Giovanni” si esibirà nell’Anfiteatro del sito museale di Pietrarsa alle ore 06:00, per un momento indimenticabile fronte mare, al sorgere del sole con eleganti melodie classiche.

Musica al Museo di Pietrarsa: il concerto fronte mare

Protagoniste dell’iniziativa, oltre alla suggestiva location, quattro musiciste:

Viktoriya Yenina – 1° violino

Chiara De Sio Cesaro – 2° violino

Silvia Tarantino – viola

Tina Pugliese – violoncello

Un concerto sospeso tra luce e suono, in un’ambientazione da fiaba tra mare, binari storici e armonie senza tempo. Il polo culturale di Pietrarsa propone un’esperienza totalmente nuova, una prima imperdibile per tutti gli amanti della musica, della cultura, e per chi vuole concedersi un momento da assaporare appieno con il profumo del mare e dei giardini del sito con la brezza del mattino in un’alba estiva. Al termine delle performance alle Terrazze Pietrarsa sarà servita una ricca colazione per tutti i partecipanti e sarà possibile visitare liberamente la collezione museale.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si conferma come grande polo culturale che è sempre all’opera per proporre iniziative nuove ed emozionanti, coinvolgendo sia un pubblico locale che internazionale. Il costo per partecipare all’iniziativa è di € 20,00 a persona, e comprende ingresso con visita libera, spettacolo musicale e colazione in terrazza sul mare. Sarà possibile accedere al sito a partire dalle ore 05:30. Per prenotare è attivo il numero Whatsapp 379 23 77 322. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@mens-lab.it.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Concerto all’alba e colazione al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, 16, Napoli – Portici;

Quando: venerdì 29 agosto alle ore 6:00;

Prenotazioni e info: WhatsApp 379 23 77 322, info@mens-lab.it;

Biglietti: acquistabili su www.etes.it, costo 20 euro a persona.