Five Guys, arriva a Napoli il burger più amato del mondo: quando e dove

A Napoli, in Piazza Garibaldi, arriva Five Guys, la celebre catena dei classici “american burger”, fondata a Lorton, in Virgina, nel 1986, e divenuta in breve tempo famosa in tutto il mondo.

Five Guys apre a Napoli: lo store dell’american burger

Five Guys Burgers & Fries serve hamburger, patatine fritte e bibite personalizzabili, differenziandosi per l’alta qualità dei prodotti e la freschezza delle pietanze utilizzate. Ad oggi conta più di 1.800 punti vendita in oltre 24 paesi del mondo, con 6 store in Italia (Milano, Firenze, Campi Bisenzio, Roma, Torino e Venezia).

Nei prossimi giorni l’amatissimo brand americano approderà anche nella città partenopea: l’apertura del fast food è prevista per il 15 settembre, in uno dei locali della stazione centrale di piazza Garibaldi. Il negozio è dotato di 60 posti a sedere all’interno e 44 all’esterno.

Il menù propone una vasta scelta di burgers, i tradizionali panini farciti con carne di qualità e svariati condimenti. Ricco l’assortimento anche di hot dog e tramezzini oltre alle gettonate patatine fritte tipiche della catena.

La particolarità di Five Guys si lega soprattutto ai distributori di bevande dove i clienti possono recarsi autonomamente per riempire, in ogni momento e senza limiti, i loro bicchieri. Fiore all’occhiello del ristorante è il servizio Coca Cola Freestyle che consente di arricchire la bevanda con circa 100 tipologie di gusti disponibili: dalla fragola alla ciliegia, passando per la pesca e tanti altri sapori. Non da meno i milkshakes per concludere al meglio il pasto.