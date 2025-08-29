Da domenica 31 agosto torna la Festa dei Gigli di Barra, uno degli eventi più attesi e suggestivi del calendario napoletano, che anche quest’anno celebrerà una tradizione secolare riconosciuta in tutto il mondo.

Festa dei Gigli 2025 a Barra, un mese di eventi: il programma

Un programma fitto di appuntamenti che inizierà il 31 agosto per poi concludersi il 30 settembre. Momento clou dei festeggiamenti è la Ballata dei Gigli in programma nella giornata del 28 settembre, sia di mattina che in orario serale.

La manifestazione, co-organizzata dal Comune di Napoli, vede i rioni del quartiere impegnati nella costruzione e nella sfilata degli imponenti Gigli. Questi complessi macchinari di legno e cartapesta, alti oltre 25 metri, vengono “ballati” a spalla dai volontari al ritmo incalzante della musica, offrendo uno spettacolo di grande partecipazione popolare.

L’evento rappresenta non solo un momento di spiritualità e aggregazione per la comunità di Barra, ma anche un’importante attrazione turistica che valorizza il patrimonio culturale e le tradizioni della città di Napoli che unisce persone di ogni età e provenienza.

“ La Festa dei Gigli di Barra rappresenta una tradizione storica per la nostra città e un elemento significativo del nostro patrimonio culturale. L’evento, con la sua unicità, contribuisce a consolidare il senso di identità e comunità nel quartiere ma anche di tutta Napoli. L’Amministrazione comunale riconosce da sempre l’importanza di manifestazioni che, come questa, siano espressione della cultura storica della nostra città e si impegna a supportarle in ogni modo possibile. La preservazione e la promozione di queste tradizioni sono un fattore positivo per la nostra comunità” – ha commentato il Vicesindaco del Comune di Napoli, Laura Lieto.

“La Festa dei Gigli di Barra non è solo un evento per la nostra comunità, ma un’autentica esperienza culturale che attrae visitatori da tutta Italia e dall’estero. Si tratta di una tradizione secolare che, oltre a valorizzare il nostro patrimonio, genera un indotto significativo per il quartiere e per l’intera città, supportando le attività commerciali, artigianali e ricettive. Eventi come la Festa dei Gigli sono fondamentali per il posizionamento di Napoli a livello turistico internazionale. La loro unicità e il profondo legame con la cultura partenopea offrono ai visitatori un’esperienza genuina e memorabile. Il nostro obiettivo è continuare a sostenere e valorizzare queste eccellenze, inserendole in un circuito turistico che garantisca non solo visibilità, ma anche sostenibilità e sviluppo per il territorio” – ha dichiarato l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato.

Il programma dettagliato con i dispositivi di traffico e le foto della scorsa edizione è disponibile sul sito del Comune di Napoli.