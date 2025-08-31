Festa della Mela Annurca a Valle di Maddaloni: 6 giorni con la regina della gastronomia campana

Dal 17 al 19 e dal 24 al 26 ottobre 2025 Valle di Maddaloni ospiterà la XXXI edizione della Festa della Mela Annurca, evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Il borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra tradizioni, gastronomia e cultura.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco “Valle” con il sostegno del Comune, della Regione Campania, della Provincia di Caserta e della Reggia di Caserta, oltre a numerose associazioni locali.

La Festa della Mela Annurca dedicata alla regina dell’agricoltura campana

La protagonista assoluta sarà la Mela Annurca, eccellenza campana riconosciuta a livello nazionale, proposta in mille varianti: dalle marmellate alle torte, dai succhi freschi alle conserve. Non mancheranno le ricette tradizionali delle massaie vallesi, che tramandano antichi saperi culinari.

Accanto alla mela, ci sarà spazio anche per i piatti tipici locali come pan cotto, fagioli, minestre di campo e nfrennole, accompagnati da carne alla brace, olio extravergine e vini del territorio.

Spettacoli, arte e cultura nel borgo

La festa non sarà solo gastronomia: il percorso dei visitatori sarà arricchito da spettacoli musicali, performance di artisti di strada, esposizioni e itinerari culturali per scoprire le bellezze del centro storico. Ogni angolo del borgo offrirà un’esperienza sensoriale completa.

Domenica 19 ottobre l’evento ospiterà anche il Raduno Nazionale di Auto e Moto d’Epoca, giunto alla decima edizione, che vedrà la partecipazione di veicoli storici da tutta Italia, creando un ponte tra generazioni.

Patrimonio e tradizione da valorizzare

Durante i giorni della festa sarà possibile partecipare a visite guidate all’Acquedotto Carolino, capolavoro vanvitelliano Patrimonio UNESCO, e ai melai tradizionali, spazi simbolo della lavorazione della Mela Annurca. L’appuntamento è anche occasione di valorizzazione culturale, con il cibo che si intreccia alla storia e diventa motore di identità e sviluppo sostenibile del territorio.

A conferma del valore della manifestazione, la Pro Loco “Valle” ha ricevuto nel marzo 2024 al Senato della Repubblica il Marchio di Qualità “Sagra di Eccellenza”, premio che riconosce l’impegno di tutta la comunità nella promozione delle tradizioni campane. Informazioni, aggiornamenti e programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale della Pro Loco e sul sito www.prolocovalle.com.