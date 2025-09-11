Un anno senza Chiara Jaconis: un concerto gratis per ricordare la 30enne morta a Napoli

A un anno esatto dalla scomparsa di Chiara Jaconis, la turista padovana morta a soli 30 anni durante un viaggio di piacere nella città partenopea, Napoli si prepara a renderle omaggio con un concerto dedicato che si terrà all’interno della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in Piazza Municipio, il 14 settembre. L’ingresso è gratuito.

Napoli ricorda Chiara Jaconis: il concerto a un anno dalla morte

Un evento carico di emozione e significato che avrà luogo all’interno della Basilica partenopea, alle ore 19:30 del 14 settembre. “Omaggio a Chiara: le note del cuore” è un progetto nato dall’Associazione Culturale Suaviter Nova, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Assessorato al Turismo.

Originaria di Padova, ma residente a Parigi con il suo fidanzato, Chiara ha perso la vita proprio a Napoli, dopo essere stata colpita da una scultura caduta da un palazzo mentre passeggiava tra le stradine dei Quartieri Spagnoli. Quel giorno, Chiara e la sua dolce metà, avevano deciso di fare un giro nel cuore della città prima di ripartire per la Francia. Quel soggiorno era stato un regalo, da parte del suo compagno, per festeggiare i suoi 30 anni.

“Abbiamo mantenuto un legame profondo e sincero con la famiglia di Chiara Jaconis, e sentiamo fortemente il desiderio di tenere vivo il suo ricordo. Questo concerto è un modo per celebrare la sua passione per la musica, che era per lei un linguaggio dell’anima. A un anno dalla sua scomparsa, vogliamo stringerci attorno ai suoi genitori e alla sorella, che saranno presenti all’evento per ricevere l’abbraccio di tutti noi. Napoli è una città che accoglie, che ricorda, che custodisce i legami più veri. E attraverso iniziative come questa continuiamo a costruire comunità, memoria e bellezza” – dichiara l’assessora al Turismo Teresa Armato.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di memoria e affetto che lega profondamente la famiglia alla città: lo scorso marzo nel parco Viviani era stata infatti piantumata una bouganville a ricordo di Chiara, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

Il coro polifonico, diretto dal Maestro Pietro Biancardi, eseguirà un repertorio di musiche della tradizione classica napoletana, in un momento di raccoglimento e bellezza condivisa alla presenza della famiglia Jaconis, che torna a Napoli per l’occasione. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.