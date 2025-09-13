House leggendaria: Angels of Love portano i Chosen Few al Rama Beach

Dalla Casa Bianca al Rama Beach di Varcaturo: è la parabola internazionale dei Chosen Few, leggende di Chicago che il 14 settembre 2025 porteranno in Campania il loro storico Chosen Few Picnic & Festival, grazie all’organizzazione degli Angels of Love. Un percorso iniziato 35 anni fa, che ha visto la Crew diventare icona mondiale della house music, con fan d’eccezione come Barack Obama. L’ex presidente USA li celebrò con un video ufficiale, invitandoli successivamente nello Studio Ovale per ringraziarli dell’impatto culturale e musicale generato nel tempo.

Oggi tocca a Napoli raccogliere quell’eredità: il Rama Beach sarà la prima tappa europea di questo evento planetario che ogni anno richiama oltre 40.000 persone al Jackson Park di Chicago. Una scelta che segna un momento storico per la scena musicale campana e per tutti gli appassionati del genere.

Un cast stellare tra Chicago e Italia

Sul palco di Varcaturo saliranno i fondatori Terry Hunter, Alan King e Wayne Williams, insieme a ospiti speciali come Kenny “Dope” Gonzalez (NYC), Shawn Christopher e Teefa (Chicago). A rappresentare l’Italia ci saranno invece DJ Simi, DJ Fiore, J.G. Bros e Dapuleo, a testimoniare l’unione tra i pionieri americani e i talenti locali.

La giornata si svolgerà in un’oasi naturale con spazi relax, food & cocktail area e vista mare. L’evento inizierà alle 11 del mattino e andrà avanti fino a mezzanotte, trasformando il Rama Beach in un epicentro globale della house music.

Festival per tutti, dai bambini alla solidarietà

Il Chosen Few Picnic & Festival non è solo musica, ma anche comunità e inclusione. I bambini fino ai 13 anni entreranno gratuitamente e avranno a disposizione un’area dedicata con gonfiabili e attività seguite da educatrici.

Come da tradizione, parte del ricavato sarà destinato a progetti benefici. Dopo aver sostenuto realtà come la Lega del Filo d’Oro, la Frankie Knuckles Foundation e Autism Aid, quest’anno il focus sarà sulla tutela ambientale: durante l’evento i volontari terranno laboratori e simulazioni sui nidi di tartaruga marina, per sensibilizzare alla protezione di queste specie a rischio.