Festa di San Gennaro al Vomero: messa, processione e spettacolo di fuochi d’artificio
Set 16, 2025 - Veronica Ronza
La Real Cappella del Tesoro di San Gennaro
Anche quest’anno, il 19 settembre 2025, al Vomero torna la festa di San Gennaro, l’evento dedicato al Santo Patrono di Napoli che darà il via alla tradizionale processione con il suggestivo finale dei fuochi d’artificio.
Festa di San Gennaro 2025 al Vomero: processione e fuochi
“Si tratta di un evento molto sentito dagli abitanti della collina. Bisogna ricordare che la tradizione popolare, fonti epigrafiche e testimonianze monumentali collocano il primo miracolo della liquefazione del sangue del Santo Patrono proprio nel territorio del Praedium Antinianum, tappa obbligata, in epoca romana, lungo la via Puteolana che collegava la città flegrea a Napoli” – ha dichiarato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.
Il 19 settembre, giorno dedicato al Santo Patrono, le celebrazioni prenderanno il via alle ore 18:00 con la Santa Messa nella Parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Subito dopo avrà inizio la tradizionale processione solenne attraverso il tracciato dell’antica via Antiniana e le strade storiche del quartiere.
Lungo il percorso, la processione sosterà dinanzi a ciascuna delle tre chiese dedicate a San Gennaro. Gran finale della manifestazione in piazza degli Artisti con la benedizione del popolo e i tradizionali fuochi pirotecnici.