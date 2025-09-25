Franco Ricciardi in concerto nel Napoletano: show in piazza, l’ingresso è gratis per tutti

Sabato 27 settembre 2025, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, il celebre cantante partenopeo si esibirà in concerto: l’appuntamento è in Piazza Arco (alle ore 21:00), l’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Concerto di Franco Ricciardi a Sant’Anastasia: gratis per tutti

“Sabato 27 settembre 2025, alle ore 21:00, Piazza Arco si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere Franco Ricciardi, uno dei cantautori più amati della scena musicale napoletana contemporanea“ – si legge nell’annuncio diffuso dall’amministrazione comunale.

“Il concerto è l’evento conclusivo del progetto ViviAmo Sant’Anastasia, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e inserito nel Cartellone degli eventi metropolitani 2024/2025. Franco Ricciardi arriva a Sant’Anastasia nel pieno del suo Pop Medina Tour che lo sta portando sui palchi di tutta Italia, riscuotendo ovunque grande successo di pubblico“.

Per l’occasione, a partire dalle ore 19:00 del 27 settembre e fino alle ore 6:00 del 28 settembre, il Comune di Sant’Anastasia, con apposita ordinanza, ha disposto il divieto di vendita e consumo di alcolici e di bevande in bottiglie di vetro o lattine. Il divieto è valido per attività di somministrazione, distributori automatici, vendita al dettaglio e ambulanti nell’area interdetta alla circolazione veicolare di cui all’ordinanza n. 82/2025.