Meraviglia a Napoli, sul lungomare le più belle auto di lusso in mostra: oltre 70 supercar

Napoli si conferma capitale italiana dei motori ed è pronta ad ospitare un eccezionale raduno, promosso dalla Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa, che si svolgerà domenica 12 ottobre 2025, sul lungomare partenopeo, con l‘esposizione di svariate auto di lusso.

Raduno supercar a Napoli: auto di lusso sul lungomare

Dopo il successo di Auto Moto Napoli Expo dello scorso settembre, che si è tenuto all’interno della Mostra d’Oltremare, il nuovo appuntamento per gli appassionati di motori si svolgerà sul lungomare napoletano con la sfilata di alcune delle auto più belle.

Le vetture arriveranno alle ore 9:00 all’uscita Napoli Porto, in via Reggia di Portici, e proseguiranno la loro corsa verso il lungomare di Mergellina. L’arrivo alla Rotonda Diaz è previsto alle ore 9:30. Qui le auto sosteranno fino alle 13:00, offrendo la possibilità ai visitatori di poterle ammirare in tutto il loro splendore. Sono attesi circa 30.000 spettatori e 70 supercar, tra Ferrari e Lamborghini.

Per gli equipaggi la giornata proseguirà presso Palazzo Nemo Eventi, struttura risalente alla seconda metà del 1800. Un momento riservato alla Federazione Italiana Supercar, punto di riferimento per gli eventi motoristici in Campania e a livello nazionale, giunta a quota 186 soci.

La nuova edizione di Auto Moto Napoli Expo 2026 si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2026, con previsioni ancora più ambiziose: i padiglioni espositivi saranno infatti ben cinque e sono previsti circa 70.000 visitatori. L’evento, promosso da Cesare Barra (Amministratore) e Luigi Iossa (presidente della Federazione italiana Supercar), ha il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli ed è organizzato in collaborazione con Sabatino De Rosa (responsabile Auto d’Epoca) e Stefano Silvestro con il project event Col Casco in condivisione con il Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anci.

Grazie all’attività continua e produttiva della Federazione Italiana Supercar guidata dal Presidente Luigi Iossa e delle Istituzioni, Napoli ha ormai annullato il gap preesistente nel settore automotive rispetto alle altre città italiane come Roma, Modena, Bologna, Torino e Milano. Il prossimo appuntamento con le supercar è dunque fissato per domenica 12 ottobre sul Lungomare di Napoli.