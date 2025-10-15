Meraviglia in Campania, apre la Vera Casa di Babbo Natale: tra le più grandi e belle d’Italia

Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 riapre La Vera Casa di Babbo Natale in Campania, il grande villaggio natalizio che per quest’anno sarà allestito al Cilento Outlet ad Eboli, in provincia di Salerno. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo che, dal 2017 ad oggi, ha registrato la presenza di più di 20 mila persone.

In Campania apre la Vera Casa di Babbo Natale: è la più grande

Si tratta di una delle case di Babbo Natale più belle e grandi di tutta Italia, abitata dal simpatico “vecchietto” scelto come Babbo Natale d’Italia. Un luogo incantato per vivere la magia delle feste in un’atmosfera unica, insieme a tutta la famiglia.

All’interno del Villaggio sarà possibile perdersi tra gli stand dei suggestivi Mercatini di Natale, con un’area dedicata alle eccellenze gastronomiche. A disposizione degli ospiti anche una grande Pista di Ghiaccio ecologica e per i più piccoli un’ampia area giochi. Non mancheranno spettacoli ed esibizioni mozzafiato a tema natalizio.

L’attrazione protagonista dell’evento sarà, tuttavia, la spettacolare Casa di Babbo Natale che catapulterà i visitatori direttamente nella Stanza di Babbo Natale dove tutti potranno incontrare il simpatico vecchietto delle feste e scattare una foto con lui.

L’ingresso al Cilento Outlet – che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio regno del Natale – è libero e gratuito per tutti. L’accesso alla Casa di Babbo Natale prevede un biglietto di 5 euro a persona. L’entrata è gratuita per i bambini sotto il metro di altezza, per le persone diversamente abili e un loro accompagnatore.