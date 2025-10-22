Sagra della Castagna di Civitella Licinio: parcheggio gratis e servizio navetta

Sta per alzarsi il sipario sulla 39ª Sagra della Castagna di Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno matesino. Dal 25 al 27 ottobre, il borgo si trasformerà in un percorso tra gusto, cultura e musica popolare, organizzato dalla Pro Loco “Civitella Licinio”.



Oltre alle classiche caldarroste e ai dolci come i panzarotti con castagne e cioccolato, si potranno assaporare zuppe autunnali, primi piatti della tradizione, formaggi, salumi, funghi, marmellate e olio extravergine d’oliva. Gli stand saranno aperti anche a pranzo nel weekend.

La 39ª Sagra della Castagna di Civitella Licinio

La sagra, riconosciuta come Sagra di Qualità, offrirà un ricco programma musicale distribuito nelle tre piazze principali del borgo. Giovedì 23 ottobre si esibiranno i RAM – Radici Antiche Musicali, i giovani Battiti Ribelli e l’artista Alex Live Sax.



Venerdì 24 spazio ai bambini della scuola primaria di Civitella Licinio, allo spettacolo di Silvano Santacroce e ai ritmi popolari dei The Organetto’s Band. Le serate di sabato e domenica saranno animate da gruppi come I Five Tones, Alma Terra, La Paranza Picentina, e dai dj set di Luigi Di Domenico e Dj Spok.

Escursioni, natura e tradizioni del Matese

Accanto alla musica e alla gastronomia, il programma prevede escursioni tra i castagneti e passeggiate dedicate alla prevenzione, come “Camminiamo insieme per la prevenzione!” in collaborazione con Komen Italia.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre sarà possibile partecipare alle escursioni nelle Forre di Lavello, lungo il torrente Titerno, e all’iniziativa fotografica “Obiettivo Foliage” tra i castagneti secolari di Monterbano, sul Monte Erbano e il Monte Monaco di Gioia.

Servizi e novità dell’edizione 2025

La manifestazione offrirà anche un’area parcheggio gratuita e un servizio navetta (2€ andata e ritorno) dalle zone più distanti. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la pagina social della Pro Loco “Civitella Licinio”.