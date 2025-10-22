Villaggio di Natale e Mercatini nel Castello da sogno in Campania: è tra i più belli d’Italia

Dal 22 novembre al 21 dicembre 2025 la magia del Natale tornerà ad inondare il Castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, dando il via al suggestivo villaggio tra gli scenari mozzafiato di uno dei borghi più belli d’Italia.

Natale al Castello di Gesualdo: è tra i borghi più belli d’Italia

Un percorso mozzafiato in una location d’eccezione, il castello medievale di Gesualdo, l’affascinante borgo panoramico situato nel cuore dell’Irpinia che, in vista delle festività natalizie, si riempirà di luci e addobbi scenografici, catapultando i visitatori nella vera atmosfera natalizia.

Ogni sabato e domenica, dal 22 novembre al 21 dicembre, con apertura straordinaria l’8 dicembre, il Castello accoglierà grandi e piccini regalando loro un’esperienza unica in un luogo incantato. Protagonista assoluto della kermesse Babbo Natale con il suo villaggio, ricreato direttamente tra gli spazi dell’elegante residenza. Tanti, inoltre, gli stand che daranno vita ai tradizionali Mercatini di Natale, tra artigianato e prodotti tipici.

Non mancheranno spettacoli e animazione per tutte le età, oltre ad un’area food dove poter degustare le prelibatezze locali più autentiche e genuine. A disposizione degli ospiti anche visite guidate per scoprire la bellezza di Gesualdo, mostre e installazioni tematiche.

A partire da sabato 22 novembre sarà possibile scoprire la Mini Brick House, una vera e propria casa di Lego dove poter ammirare monumenti, mosaici, villaggi e giostrine realizzate con i mattoncini più famosi al mondo.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Gesualdo The Magic of Christmas, Villaggio di Babbo Natale e Mercatini;

Quando: ogni sabato e domenica dal 22 novembre al 21 dicembre 2025 con orario continuato dalle 10:30 alle 21:00;

Dove: Castello di Gesualdo, provincia di Avellino;

Info e prenotazioni: 349.3299442 – 334.2334345 – 328.2490047.