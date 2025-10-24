Festa della Mela Annurca: tra stand e spettacoli a ingresso gratis per la regina delle mele

Dopo un primo fine settimana di successo, dal 24 al 26 ottobre 2025 torna la Festa della Mela Annurca a Valle di Maddaloni, il grande evento dedicato alla specialità locale, la regina delle mele campane, che darà il via ad un programma ricco di intrattenimento.

Festa della Mela Annurca 2025 a Maddaloni: il programma

Un evento d’eccezione, organizzato dalla Pro Loco Valle di Maddaloni, che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Il suggestivo borgo casertano ancora una volta si trasformerà in un vero e proprio regno di sapori e tradizioni, regalando altre 3 giornate di gusto e divertimento.

Tutti potranno aggirarsi tra gli stand di produttori locali per scoprire, assaggiare e degustare pietanze tipiche, addentrandosi a pieno nella magia dell’autunno. Regina della kermesse, naturalmente, la mela annurca, una pregiata varietà di mela tipica della Regione Campania.

Si parte venerdì 24 ottobre con l’apertura degli spazi espositivi alle ore 17:00 mentre in serata, dalle 20:00, è atteso il live show dei Rochitos e dei FisaLiveMusic. Sabato 25 ottobre gli stand apriranno alle ore 10:30. Nel pomeriggio, dalle 16:30, si esibiranno gli artisti di strada mentre alle 17:00 sarà la volta de I Fusciacca, con la loro musica popolare del Sud, e della posteggia napoletana. Alle 19:00 Marta Sasso, artista di danza contemporanea, presenterà “Un servo a corte” presso Piazza Annunziata. Alle 20:00 sul palco torneranno I Fusciacca con un concerto sulle melodie della tradizione.

Domenica 26 ottobre l’apertura degli stand è prevista per le ore 9:00. Alle 16:00 in scena “Il laccio d’amore” e “La quadriglia” a cura delle classi quarte e quinte del plesso San Giovanni Bosco, IC Maddaloni 2 Valle. Alle 16:30 e alle 17:00 tornano gli artisti di strada e la posteggia napoletana mentre alle 17:30 si esibirà il gruppo folk internazionale ‘O Revotapopolo. Alle 19:00 si replicherà lo spettacolo di Marta Sasso mentre alle 20:00 in piazza Annunziata ci sarà il Movimento Popolare Sannita.

L’ingresso alla sagra è libero e gratuito per tutti. A disposizione degli ospiti anche un’area parcheggio, prenotabile comodamente online.