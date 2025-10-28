Meraviglia agli Scavi di Ercolano, due giornate a ingresso gratis per tutti: quando
Ott 28, 2025 - Veronica Ronza
Il mese di novembre il Parco Archeologico di Ercolano raddoppia le giornate ad ingresso gratis: domenica 2 novembre e martedì 4 novembre 2025 sarà possibile accedere agli Scavi liberamente.
Si parte il 2 novembre con la Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’apertura gratuita dei siti statali ogni prima domenica del mese. Subito, dopo, nella giornata di martedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, i visitatori avranno nuovamente la possibilità di accedere gratuitamente al sito.
Per entrambe le giornate non è necessaria la prenotazione né sarà possibile effettuarla online. Gli interessati potranno recarsi sul posto, nelle date indicate, per ritirare il relativo biglietto (gratuito) direttamente presso la biglietteria del Parco Archeologico.
Domenica 2 novembre si potrà approfittare per visitare gratuitamente anche Villa Sora a Torre del Greco, la grande e scenografica villa marittima in contrada Sora che si apriva sul mare con un fronte di 150 metri di lunghezza, parte di quel sistema di ville d’otium ricordate anche da Strabone che si dispiegavano lungo il golfo di Napoli ed abitate dai più ricchi esponenti del ceto dirigente romano.
Il Gruppo Archeologico Vesuviano, dalle ore 10.30 alle ore 12.45, accoglie appassionati e visitatori per accompagnarli, attraverso una dettagliata visita guidata gratuita, alla scoperta dell’antica villa (prenotazioni chiamando al 3792196736 o scrivendo a archeotorre@gmail.com o contattando il Gruppo Archeologico Vesuviano via social).
Nel weekend di Ognissanti regolarmente aperta Villa Campolieto dove prosegue la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola” con ingresso a pagamento; un viaggio alla scoperta delle abitudini alimentari degli antichi Ercolanesi, attraverso un’eccezionale raccolta di reperti organici straordinariamente conservati. Per tutto il periodo invernale il Parco sarà aperto dalle 8.30 alle17.00 (ultimo ingresso alle 15.30) con le regolari tariffe di accesso.