Horror Party al Villaggio delle Zucche napoletano tra personaggi e dinosauri: è gratis

Oggi, 31 ottobre, prende il via la grande festa di Halloween all’interno del Zucca Village, il villaggio delle zucche allestito nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, ad ingresso libero e gratuito per tutti.

Halloween da Zucca Village a Sant’Antonio Abate: ingresso gratis

Il suggestivo villaggio autunnale che, in questi ultimi giorni, ha accolto cittadini e visitatori, si trasformerà per un giorno in un vero e proprio regno horror, abitato dai personaggi dei film più amati e dai maestosi dinosauri. Un modo per celebrare il giorno più terrificante dell’anno all’insegna del divertimento, in compagnia dei propri cari.

“Siete pronti alla festa di Halloween più spettrale di sempre? Il nostro Zucca Village si trasforma in un luogo magico ma… un po’ pauroso! Tra le zucche spunteranno dinosauri, i personaggi della serie Mercoledì, e i volti più iconici dei film horror” – ha annunciato Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate.

“L’ingresso al nostro Parco Naturale resta gratuito e confermato alle ore 10:00, con orario continuo fino alle 20:00, ma sarà solo dalle 15:00 alle 20:00 che ci sarà il mega Halloween Horror Party!Resteranno attive per l’intera giornata tutte le attività del villaggio, con laboratori, percorsi, giochi e area food dove, per divertirvi ancor più, vi aspettiamo travestiti a tema perché saranno tante le ambientazioni create per l’occasione dove scattare bellissime foto ricordo. Preparate i costumi… ci vediamo lì”.

Oltre allo speciale evento di Halloween, la passeggiata tra zucche e scenografie mozzafiato resterà accessibile anche nelle giornate dell’1 e 2 novembre.