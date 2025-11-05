Finale di X Factor a Napoli, via ai biglietti gratis per lo show mozzafiato: come prenotarli

Da oggi, 5 novembre 2025, è possibile prenotare il proprio biglietto gratis per partecipare alla finale di X Factor che si terrà in Piazza del Plebiscito, a Napoli, giovedì 4 dicembre. I tickets saranno disponibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Finale di X Factor 2025 a Napoli: via ai biglietti gratis

Dopo il successo dello scorso anno, la gara finale del celebre talent show torna nella città partenopea regalando uno show mozzafiato con i protagonisti della trasmissione e tanti ospiti. Per la prima volta in assoluto, l’ultima puntata dell’edizione 2024 era stata registrata all’infuori degli studi televisivi e la meta scelta dal team di X-Factor era stata proprio la piazza napoletana, già palco privilegiato di numerosi spettacoli e show di stampo internazionale.

Una opzione che si sarebbe rivelata decisamente vincente al punto da essere replicata: per la seconda edizione consecutiva, anche quest’anno l’attesissimo show di Sky si concluderà in diretta da Napoli con un evento live.

Per ottenere il proprio biglietto gratuito basterà collegarsi sul sito di TicketOne, alla sezione dedicata, e seguire le indicazioni del portale. L’iingresso è consentito a partire dai 12 anni di età. Una volta effettuata la prenotazione, il biglietto sarà disponibile nella propria area personale di TicketOne a partire dall’1 dicembre. Vista la grande affluenza, è possibile che i biglietti possano terminare nel giro di poche ore.