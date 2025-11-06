Giornata del Ragù a Napoli, la grande festa tra specialità e stand: ingresso e assaggi gratis

Il 9 novembre a Napoli, presso La Santissima – Ex Ospedale Militare, si celebra la Giornata del Ragù, un evento programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec, ideato insieme a Casa Surace, per celebrare e tramandare la tradizione del piatto partenopeo per eccellenza. L’ingresso è gratis per tutti.

A Napoli si celebra la Giornata del Ragù: ingresso e assaggi gratis

A Napoli il ragù non è solo un piatto ma un simbolo di identità, appartenenza e famiglia. Quest’anno la Giornata Regionale del Ragù Napoletano, riconosciuta ufficialmente grazie a una legge regionale promossa dal Consiglio della Regione Campania, diventa una vera e propria festa popolare incentrata sulla convivialità, la cultura e la memoria, con un penisero speciale a Nonna Rosetta, la nonna di Casa Surace scomparsa quattro anni fa, dalla cui ispirazione è nata questa idea.

Domenica 9 novembre, presso La Santissima – Ex Ospedale Militare, dalle ore 11:45 alle 17:00, il tradizionale pranzo della domenica diventerà un evento collettivo aperto a tutti. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito di Scabec, e ai visitatori saranno offerti svariati assaggi di prodotti campani. Sarà inoltre possibile acquistare un menù a tema ragù con piatti della tradizione: gnocchi al ragù, polpette, parmigiana di melanzane, ruospi fritti e cavati.

Il taglio del nastro vedrà la partecipazione di numerose autorità locali, associazioni e realtà territoriali. Presenti il Food Truck di Trattoria Nennella e i protagonisti di Casa Surace – Antonella Morea, Riccardo Betteghella, Daniele Pugliese, Alessandro Freschi, Irene Grasso e Serena Caputo – che daranno il via ad uno show mozzafiato tra comicità, musica popolare e riflessione. Ospiti speciali saranno il giornalista e antropologo Mario Niola e il cantautore napoletano Gabriele Esposito.

I visitatori potranno aggirarsi tra i vari stand: lo Stand delle Nonne con prodotti tipici locali, lo Stand del Malocchio per liberarsi dalle energie negative e lo Stand dei Tarocchi per scoprire cosa riserva il futuro delle proprie domeniche a pranzo.

Due laboratori interattivi permetteranno ai visitatori di imparare a preparare la pasta fatta in casa e la passata di pomodoro, la base sacra del ragù. Durante l’evento verrà assegnato il Premio Nonna/Nonno dell’Anno, dedicato a una figura simbolo della tradizione e dell’amore familiare.

L’allestimento scenografico, curato da Federica Capua, trasformerà lo spazio in un percorso immersivo tra colori, profumi e simboli della domenica napoletana. Durante la giornata Radio Punto Zero trasmetterà in diretta dal proprio camioncino con interviste e collegamenti, mentre LaMiaCampania accompagnerà la comunicazione dell’evento e sarà presente per tutta la durata della festa.

L’evento sarà replicato domenica 28 dicembre a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove Nonna Rosetta ha vissuto e cuore dell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: un’occasione far conoscere le realtà delle aree interne della regione e le loro antiche tradizioni.

Il Ragù Day è un invito a riscoprire il valore del tempo condiviso, della cucina come linguaggio universale e del Sud come luogo di storie, sorrisi e umanità. Un invito a celebrare tutti insieme il momento più importante del Sud: la domenica in famiglia.

Ragù Day a Napoli: il programma completo

Ore 12.00 | Processione del Pentolone del Ragù e inaugurazione

Sfilata simbolica con il pentolone; inaugurazione ufficiale con autorità, taglio del nastro e apertura stand gastronomici.

Ore 12.15 | Saluti iniziali – Casa Surace

Presentazione e introduzione della giornata sul palco a cura di Casa Surace, con l’intervento del giornalista e antropologo Mario Niola

Ore 12:45 – fine evento | Workshop “Come si fa la passata di pomodoro”

Laboratorio dimostrativo continuo durante tutta la giornata: dal pomodoro al boccaccio.

Ore 13:15 – 13.45 | Workshop “Come si fa la pasta fatta in casa”

A cura delle nonne, dimostrazione dal vivo.

Ore 14.00 – 14.30 | Gara di barzellette

Sul palco – partecipazione libera e momenti comici.

Ore 14:30 – 15.00 | Esibizione di Gabriele Esposito

Prima parte dello show – durata circa 30 minuti.

Ore 15.00 – 15-30 | Intervento Culturale: racconto sul ragù

Ore 15:30 – 15.45 | Medley di canzoni napoletane

A cura di Totino Melillo – momento musicale.

Ore 16.00 – 16.20 | Secondo intervento di Gabriele Esposito

Continuazione dello spettacolo.

Ore 16:30 – 16.45 | Intervento di Antonella Morea

Recitato dal vivo sul palco – chiusura artistica.

Ore 17.00 – 17.15 | Secondo medley canzoni e saluti finali

Casa Surace, Totino Melillo, Gabriele Esposito e tutti I partner sul palco per I saluti finali

Gli stand food saranno aperti dalle 12.00 fino alle 16.00

Gli stand “occhiatura”, “tarocchi” e “passata di pomodoro” fino a fine evento.