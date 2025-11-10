Apre uno dei villaggi delle feste più amati della Campania: mercatini, Babbo Natale e luci

Dal 5 dicembre 2025 al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, Caserta Sud, apre Natale Village, uno dei villaggi delle feste più amato della Campania, pronto ad accogliere gli ospiti con la quarta edizione.

Natale Village 2025: a Caserta apre il Villaggio delle Feste

Fervono i preparativi al Polo Fieristico del Casertano, dove i fedeli elfi di Babbo Natale stanno lavorando senza sosta per dare ufficialmente il via all’apertura di un magico regno fatto di luci, profumi e sorrisi. Il villaggio accoglierà grandi e piccini dal 5 all’8 dicembre, dal 12 al 14 dicembre e dal 19 al 21 dicembre 2025, regalando agli ospiti un’esperienza immersiva nel cuore del Natale.

L’atmosfera incantata sarà resa ancora più speciale dal fatto che Natale Village è interamente al coperto, una caratteristica che lo rende unico in Campania, consentendo ai visitatori di vivere la magia delle feste indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

All’interno della struttura ci saranno i tradizionali mercatini artigianali, spettacoli di burattini e artisti di strada, luminarie, mascotte Disney, area food e naturalmente l’area dove poter incontrare dal vivo il vero Babbo Natale. Il tutto tra suoni, colori e attrazioni che evocano la meraviglia dell’infanzia.

“Siamo tutti molto concentrati su questo evento dalle enormi potenzialità perchè la magia del Natale coinvolge tutti, grandi e piccini. Indubbiamente Natale Village è costruito su misura di bambino, ma anche gli adulti si lasciano incantare dalla magia che solo il Natale può regalare. Tante sorprese, tante novità e nuove attrazioni per concludere al meglio un anno fieristico ricco di soddisfazioni. Non voglio sbilanciarmi perché non posso spoilerare nulla affinché prevalga l’effetto sorpresa” – ha dichiarato il presidente dell’A1 Expò, dottor Antimo Carraturo.

Il villaggio accoglierà anche le visite scolastiche nelle mattinate dal 9 al 12 e dal 15 al 19 dicembre, offrendo agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza educativa, divertente e ricca di emozioni, tra laboratori creativi, spettacoli e la tradizionale letterina a Babbo Natale. Gli orari di apertura per il pubblico saranno il venerdì dalle 15:00 alle 22:00 e il sabato e nei giorni festivi dalle 10:00 alle 22:00. Per informazioni e adesioni alle visite scolastiche, il numero da contattare è 0823.1766542