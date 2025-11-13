Inizia Salerno Luci d’Artista, apre il regno delle luminarie natalizie mozzafiato: novità e date

Dal 14 novembre 2025 al primo febbraio 2026 torna Salerno Luci d’Artista, la celebre manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione, che trasformerà il centro di Salerno in un vero e proprio regno di luminarie e scenografie di Natale.

Luci d’Artista a Salerno 2025, via alle luminarie di Natale: quando

Il percorso abbraccia il Centro storico, Corso Vittorio Emanuele, la Villa Comunale, Piazza Flavio Gioia e numerosi altri luoghi della città per un totale di oltre 40 installazioni luminose. L’itinerario è pensato per una fruizione semplice e continua, con scenografie urbane di grande suggestione, architetture luminose e installazioni interattive. Tutti gli impianti adottano tecnologie LED a basso consumo e programmazione intelligente per ottimizzare efficienza e impatto ambientale.

Torneranno alcune iconiche luminarie acclamate dal pubblico ma anche tante altre inedite, tutte da scoprire. Il progettista di questa XX edizione della manifestazione è l’artista torinese Luca Pannoli, che ha fatto dello spazio pubblico e della luce un privilegiato territorio d’indagine. Una quindicina di opere luminose sono state realizzate da alcuni artisti e diventeranno patrimonio della Città di Salerno. Gli artisti che hanno reso possibile il progetto sono: Enrica Borghi, Enzo Caruso, Roberto Castaldo, Livio Ciccarelli, Nello Ferrigno, Eduardo Giannattasio, Luca Pannoli, Eliana Petrizzi e Sergio Vecchio.

Luci di Natale a Salerno

Luci d’Artista è un driver di attrazione per il turismo invernale del sud Italia: valorizza la filiera ricettiva, il commercio di prossimità e l’indotto culturale, con effetti positivi su occupazione e reputazione territoriale. In più, i turisti che accorrono ogni anno per l’occasione sono ogni anno più numerosi, valorizzando così ulteriormente quello che è un territorio dalle enormi potenzialità. Si stima, infatti, che l’edizione 2024 abbia registrato cifre record: oltre 1.000.000 di visitatori.

Luci di Salerno





