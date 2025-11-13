Inizia Salerno Luci d’Artista, apre il regno delle luminarie natalizie mozzafiato: novità e date
Nov 13, 2025 - Veronica Ronza
Salerno Luci d'Artista, le luminarie di Natale
Dal 14 novembre 2025 al primo febbraio 2026 torna Salerno Luci d’Artista, la celebre manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione, che trasformerà il centro di Salerno in un vero e proprio regno di luminarie e scenografie di Natale.
Luci d’Artista a Salerno 2025, via alle luminarie di Natale: quando
Il percorso abbraccia il Centro storico, Corso Vittorio Emanuele, la Villa Comunale, Piazza Flavio Gioia e numerosi altri luoghi della città per un totale di oltre 40 installazioni luminose. L’itinerario è pensato per una fruizione semplice e continua, con scenografie urbane di grande suggestione, architetture luminose e installazioni interattive. Tutti gli impianti adottano tecnologie LED a basso consumo e programmazione intelligente per ottimizzare efficienza e impatto ambientale.
Torneranno alcune iconiche luminarie acclamate dal pubblico ma anche tante altre inedite, tutte da scoprire. Il progettista di questa XX edizione della manifestazione è l’artista torinese Luca Pannoli, che ha fatto dello spazio pubblico e della luce un privilegiato territorio d’indagine. Una quindicina di opere luminose sono state realizzate da alcuni artisti e diventeranno patrimonio della Città di Salerno. Gli artisti che hanno reso possibile il progetto sono: Enrica Borghi, Enzo Caruso, Roberto Castaldo, Livio Ciccarelli, Nello Ferrigno, Eduardo Giannattasio, Luca Pannoli, Eliana Petrizzi e Sergio Vecchio.
Luci d’Artista è un driver di attrazione per il turismo invernale del sud Italia: valorizza la filiera ricettiva, il commercio di prossimità e l’indotto culturale, con effetti positivi su occupazione e reputazione territoriale. In più, i turisti che accorrono ogni anno per l’occasione sono ogni anno più numerosi, valorizzando così ulteriormente quello che è un territorio dalle enormi potenzialità. Si stima, infatti, che l’edizione 2024 abbia registrato cifre record: oltre 1.000.000 di visitatori.