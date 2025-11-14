A San Gregorio Armeno è gia Natale: la Fiera che incanta il mondo dedicata a James Senese

Parte ufficialmente venerdì 14 novembre 2025 la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno, la celebre manifestazione che ogni anno anima il cuore di Napoli, tra presepi e pastori, attirando migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Fiera di Natale 2025 di San Gregorio Armeno: quando inizia

San Gregorio Armeno si prepara ad inaugurare la 154esima Fiera natalizia con la tradizionale cerimonia di apertura che si terrà venerdì 14 novembre alle ore 17:30 in Piazza San Gaetano, nel cuore del centro storico. Anche quest’anno la strada dei presepi accoglierà migliaia di visitatori, rinnovando una tradizione che rende Napoli unica nel mondo.

L’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, presieduta da Vincenzo Capuano, insieme all’Associazione Artigianale Arte Presepiale guidata da Samuele Marigliano, dedica l’edizione 2025 a James Senese. il sassofonista partenopeo scomparso poche settimane fa. Gli artigiani hanno realizzato una statua in suo onore, che sarà consegnata alla figlia Anna Senese durante l’apertura ufficiale. Saranno presenti anche Tullio De Piscopo, l’avvocato Ferdinando Tozzi e altre autorità.

Dopo la benedizione del parroco di San Lorenzo Maggiore, il taglio del nastro sarà affidato ad Anna Senese e all’Assessore al Turismo Teresa Armato, madrina dell’evento. Un momento di grande festa che vedrà la partecipazione di tanti cittadini e turisti che già hanno preso d’assalto la storica via dei presepi.

“Ogni anno arrivano qui oltre due milioni di visitatori. San Gregorio Armeno racconta un Natale autentico che appartiene solo a Napoli” – ha dichiarato Vincenzo Capuano. Ha annunciato inoltre un’edizione ricca di iniziativa e ringrazia l’Assessore Armato e la vicepresidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino per il sostegno all’installazione delle nuove casette.