Costruire, immaginare, scoprire: il Museo del Mattoncino sbarca al centro commerciale La Birreria

Gli appassionati dei giochi di costruzione e dei celebri mattoncini colorati hanno finalmente un appuntamento da segnare in agenda. Dal 28 novembre al 6 gennaio, il centro commerciale La Birreria ospiterà il Museo del Mattoncino, un evento pensato per stupire, incuriosire e coinvolgere visitatori di tutte le età.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare l’infinita versatilità dei mattoncini più amati al mondo, capaci di trasformare semplici blocchi di plastica in vere e proprie opere d’arte.

All’interno del percorso espositivo, i visitatori potranno ammirare una vasta collezione di modelli realizzati da costruttori esperti: dalle riproduzioni architettoniche ai mezzi di trasporto, dalle scene di fantasia alle strutture più imponenti.

Ogni creazione rappresenta una combinazione di precisione, immaginazione e passione, elementi che da sempre caratterizzano l’universo delle costruzioni modulari.

Il Museo del Mattoncino non si limita però all’aspetto espositivo. Una parte importante dell’evento è dedicata all’interazione e alla partecipazione attiva.

Laboratori tematici per grandi e piccini

Per tutta la durata dell’iniziativa saranno infatti organizzati laboratori tematici, concepiti per stimolare la manualità e il pensiero creativo dei partecipanti. Bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi in attività guidate che permettono di scoprire nuove tecniche costruttive, reinterpretare i modelli tradizionali e sperimentare soluzioni originali.

Accanto ai laboratori, una grande area gioco sarà a disposizione del pubblico. Si tratta di uno spazio libero e attrezzato, dove ciascuno potrà costruire secondo la propria fantasia, condividere idee con altri visitatori o semplicemente divertirsi in un ambiente vivace e stimolante.

Questo spazio è stato pensato per favorire la convivialità, l’iniziativa personale e lo spirito di condivisione, valori che da sempre caratterizzano il mondo del gioco e della creatività.

Come partecipare

Per partecipare all’evento è possibile acquistare il biglietto e ottenere maggiori informazioni tramite il sito ufficiale:

https://museodelmattoncino.acquistailbiglietto.it/it/home/booking

Per eventuali chiarimenti o richieste specifiche, è inoltre attivo il numero dedicato: 328 9055218.

Il Museo del Mattoncino rappresenta un’occasione unica per trascorrere una giornata diversa dal solito, immersi in un mondo fatto di colori, inventiva e fantasia.

È un’esperienza pensata per le famiglie, per gli appassionati e per chiunque desideri lasciarsi sorprendere dalla creatività umana. Un appuntamento da non perdere per vivere la magia dei mattoncini sotto una luce nuova e coinvolgente.