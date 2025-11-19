I Presepi di Napoli in Tour: la magia del Natale arriva al Centro Commerciale La Birreria

A Napoli, il presepe non è soltanto un simbolo natalizio: è una vera e propria istituzione, un patrimonio culturale che racconta la storia, l’ingegno e la sensibilità artistica di un intero territorio.

La V Edizione de ‘I Presepi di Napoli in Tour’ al Centro Commerciale La Birreria

Per questo, il Centro Commerciale La Birreria dedica anche quest’anno uno spazio speciale alla maestria dei presepisti partenopei, ospitando la quinta edizione della mostra “I Presepi di Napoli in Tour”, visitabile dal 20 novembre all’11 gennaio.

L’esposizione permette ai visitatori di immergersi in un percorso che unisce arte, tradizione e identità. Si potranno osservare da vicino scenari meticolosamente ricreati, personaggi modellati con cura e ambientazioni che evocano la Napoli antica, con i suoi mestieri, i suoi colori e la quotidianità che da secoli ispira gli artigiani del presepe.

La Luna degli Artisti in collaborazione con l’Associazione I Presepi di Napoli

La mostra è curata da La Luna degli Artisti, in collaborazione con l’Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo, una realtà impegnata da anni nella tutela e promozione dell’arte presepiale. Il risultato è un allestimento che valorizza la tradizione senza rinunciare alla capacità di sorprendere, coinvolgendo visitatori di ogni età.

Visitare “I Presepi di Napoli in Tour” significa riscoprire un linguaggio artistico che non smette mai di emozionare.

È un’occasione per apprezzare il lavoro degli artigiani, per conoscere da vicino un patrimonio culturale profondamente radicato e per vivere l’atmosfera del Natale attraverso forme e dettagli che raccontano molto più di una semplice usanza.

Il Centro Commerciale La Birreria invita dunque il pubblico a prendere parte a questo viaggio tra storia e creatività, e a seguire aggiornamenti e iniziative sul sito e sui canali social dedicati. Una visita che arricchisce, affascina e rende più intenso il periodo delle festività.

RIEPILOGO INFO

COSA: I Presepi di Napoli in Tour

DOVE: Centro Commerciale La Birreria, Napoli

QUANDO: Dal 20 novembre 2025 all’11 gennaio 2026

L’ingresso è libero e gratuito.