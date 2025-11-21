FOTO/ A Salerno è Natale, accese le luminarie che incantano il mondo: tra miti, fiabe e sogni

Ha preso ufficialmente il via l’edizione 2025/2026 di Salerno Luci d’Artista, la celebre manifestazione che trasformerà il centro di Salerno in un vero e proprio regno di luminarie e scenografie di Natale, attirando visitatori e turisti da tutta Italia e non solo. La rassegna si concluderà il primo febbraio 2026.

Salerno Luci d’Artista 2025: accese le luminarie di Natale

Il percorso abbraccia il Centro storico, Corso Vittorio Emanuele, la Villa Comunale, Piazza Flavio Gioia e numerosi altri luoghi della città per un totale di oltre 40 installazioni luminose. L’itinerario è pensato per una fruizione semplice e continua, con scenografie urbane di grande suggestione, architetture luminose e installazioni interattive. Tutti gli impianti adottano tecnologie LED a basso consumo e programmazione intelligente per ottimizzare efficienza e impatto ambientale.

Quest’anno, la passeggiata nel centro storico di Salerno immergerà i visitatori in un vero e proprio regno magico, tra costellazioni di luci, figure mitologiche, fiori che sembrano sbocciare nella notte, cieli di farfalle luminose, animali come dinosauri e coccodrilli scintillanti.

Luci d’Artista Salerno

“Accendiamo con gioia le Luci d’Artista. La nostra Salerno s’illumina di mille fantastici colori. Strade e piazze diventano una fantastico teatro dove andranno in scena miti e fiabe, splenderanno gli astri, prenderanno vita i sogni. Grazie al sostegno della Regione Campania siamo riusciti ad organizzare, ancora una volta, un evento che renderà Salerno ancora più bella ed attraente nelle settimane più magiche dell’anno. Ed abbiamo prolungato l’apertura per favorire lo shopping e le attività commerciali” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Vincenzo Napoli.

Natale 2025 a Salerno

“Luci d’Artista è un evento spettacolare che genera economia e lavoro. Al tempo stesso è un segnale di speranza: la calda luce che sconfigge il gelo delle tenebre. Una grande festa popolare accessibile a tutti. Ed arricchita da tanti eventi culturali e spettacolari che renderanno l’esperienze delle Luci d’Artista (ormai conosciute in tutto il mondo) ancora più affascinante. Godiamoci la nostra città. E diamo un benvenuto accogliente ai tanti turisti e visitatori che ci onoreranno della loro graditissima presenza”.