Fiera del Baratto e dell’Usato a Napoli, è la più grande e storica d’Italia: oltre 650 stand

Fiera del Baratto e dell'Usato 2025 a Napoli

Sabato 29 e domenica 30 novembre torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli la grande Fiera del Baratto e dell’Usato, uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, giunto alla sua 56esima edizione, che torna ad accogliere appassionati, collezionisti e curiosi per trascorrere un fine settimana all’insegna del fascino dell’antico.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del vintage e del retrò che, perdendosi tra i vari padiglioni, troveranno in mostra pezzi unici e senza tempo, spaziando dall’antiquariato all’eccentricità del modernariato, dall’artigianato tradizionale all’abbigliamento vintage, dall’oggettistica al collezionismo, passando per giocattoli, retrogaming, militaria e tanto altro.

Si tratta della più grande e storica Fiera dell’Usato in Italia che offre ai visitatori la possibilità di passeggiare tra più di 650 stand e 12 sale espositive, con migliaia di hobbisti e appassionati di ogni genere.

Per accedere alla Fiera è possibile acquistare il proprio biglietto online, saltando la fila, oppure direttamente sul posto presso la biglietteria della Mostra d’Oltremare. Il biglietto online ha un costo di 6 euro (ed è valido solo per un giorno a scelta) mentre presso la biglietteria ha un costo di 5 euro.

I bambini sotto i 12 anni e le persone con più di 70 anni di età entrano gratis. Gli animali possono accedere alla Mostra soltanto se muniti di guinzaglio. La Fiera resterà aperta sabato e domenica dalle ore 9:30 alle ore 19:30 con orario continuato.

