L’antico borgo campano si trasforma in Presepe Vivente: oltre 1 km tra botteghe e pastori

Dal 26 al 28 dicembre 2025 e dal 4 al 6 gennaio 2026 torna il Presepe Vivente del ‘700 Napoletano, la tradizionale rappresentazione e rievocazione storica, con pastori in carne ed ossa, che si terrà nell’antico borgo di Vaccheria, in provincia di Caserta.

Presepe Vivente Napoletano: percorso mozzafiato a Vaccheria

Il suggestivo presepe vivente torna ad incantare il pubblico con sei appuntamenti, suddivisi tra dicembre e gennaio, tutti resi possibili grazie all’APS Pro Loco L’Antico Borgo di Vaccheria. Si tratta di uno degli eventi natalizi più attesi dalla popolazione che ogni anno attira migliaia di visitatori, molti dei quali provenienti da fuori Regione.

Anche quest’anno la rappresentazione si snoderà su un percorso di circa un chilometro, attraverso le stradine del caratteristico borgo e del bosco adiacente dove saranno ricreate scene, ambienti e visioni bibliche. Un luogo trasformato in un vero e proprio presepe che trasporterà i visitatori in un’avventura scenografica senza precedenti.

Un’esperienza unica che vedrà i partecipanti alle prese con la sacralità della natività, all’interno di un’ambientazione magica e surreale, tra pastori in carne ed ossa, antiche botteghe, artigiani dell’epoca, cantori, Re Magi e l’immancabile grotta con Giuseppe, Maria e Gesù.

Il presepe sarà visitabile dal 26 al 28 dicembre e dal 4 al 6 gennaio 2026 dalle ore 16:30 alle 19:30. Il ticket d’ingresso è acquistabile sul posto al costo di 4 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

