A Napoli apre Christmas Land, il villaggio di Natale gratis: tra Polo Nord, Grinch e mercatini

A partire dal 6 dicembre 2025 a Napoli apre Christmas Land, il grande villaggio di Natale dell’Edenlandia. Tra giostre e attrazioni natalizie, il famoso parco divertimenti della città accoglierà i visitatori fino al 6 gennaio 2026.

Christmas Land, apre il Villaggio di Natale all’Edenlandia di Napoli

Dopo il successo di Horror World, la magia delle feste è pronta ad inondare gli spazi del parco divertimenti più famoso di Napoli per tutto il periodo natalizio, tra spettacoli e iniziative a tema per grandi e piccini.

Anche quest’anno sarà possibile accedere alla grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e perdersi tra le meraviglie dei tradizionali mercatini di Natale tra food, artigianato e atmosfere da fiaba. Tappa imperdibile alla Casa di Babbo Natale dove i bambini potranno scrivere la propria letterina e consegnarla di persona al simpatico vecchietto delle feste.

Ci sarà anche il Polar Express che catapulterà i partecipanti verso il Polo Nord, attraverso un viaggio mozzafiato a bordo treno. Ad attendere gli ospiti anche il Grinch nella sua magica Tana tra furti e dispetti dei Villains oppure i clown natalizi che daranno il via al Christmas Circus. Non mancheranno spettacoli, giochi, drink, musica e serate a tema con la presenza di figuranti e personaggi natalizi.

L’ingresso al parco, e dunque al villaggio, è libero e gratuito per tutti. C’è la possibilità di acquistare il Christmasland Passport che, al costo di 8 euro, consente l’accesso illimitato alle seguenti attrazioni: Polar Express, Christmas Castle, Christmas Circus, La Tana dei Grinch, A casa di Babbo Natale.

Christmas Land accoglierà i visitatori nelle seguenti date: dal 6 all’8 dicembre, 13 e 14 dicembre, dal 20 al 26 dicembre dalle 10:00 a mezzanotte fatta eccezione per le giornate del 24 dicembre (dalle 10:00 alle 18:00), 25 dicembre (dalle 18:00 a mezzanotte) e 31 dicembre (dalle 10:00 alle 18:00).