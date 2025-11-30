“L’Incanto del Natale”, meraviglia a Vico Equense: villaggio, mercatini e sfilata delle Pacchianelle

Il periodo più luminoso dell’anno è pronto a prendere vita a Vico Equense con “L’Incanto del Natale” 2025, una rassegna che unisce tradizione, cultura, gastronomia e spettacolo. Il calendario si apre il 3 dicembre, in Piazza Umberto I, con l’accensione dell’albero e accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio, quando la storica sfilata delle Pacchianelle — giunta alla 115ª edizione — chiuderà il lungo viaggio nella magia delle feste.

La città si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico, dove luci, colori e iniziative diffonderanno un’atmosfera speciale in ogni borgata. Dalle prime giornate, dedicate ai villaggi tematici e alle iniziative gastronomiche, fino ai concerti e agli appuntamenti di fine anno, la rassegna punta a offrire un’esperienza immersiva, pensata per grandi e piccoli.

Un mese di eventi tra tradizione e atmosfera

Il cuore della rassegna batterà tra il Villaggio di Babbo Natale, i mercatini, le mostre e le tante attività dedicate alle famiglie. Il Vico Fun Village, allestito dal 12 dicembre al 6 gennaio in piazzale Siani, accompagnerà il pubblico attraverso scenografie luminose, giardini incantati e un ricco programma di animazioni. Parallelamente, gli spettacoli itineranti e l’Art & Fun tingono di festa le strade cittadine con musica, performance e momenti dedicati ai più piccoli.

Non mancherà il tradizionale trenino turistico del Monte Faito, che condurrà alla scoperta dei presepi realizzati dalle attività locali, un percorso tra creatività, fede e identità territoriale. Le mostre d’arte, tra cui la rassegna “Melting South” e la storica esposizione del Presepe Napoletano, offriranno invece uno sguardo più intimo sul legame tra Vico Equense e la sua eredità culturale.

Musica, spiritualità e grandi tradizioni

La musica sarà uno dei fili conduttori del calendario, con il Concerto di Capodanno, gli appuntamenti jazz, le esibizioni corali e gli spettacoli a lume di candela che renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera. Le varie borgate ospiteranno falò, accensioni simboliche e appuntamenti religiosi che affondano le radici nella storia locale.

Il Capodanno in Piazza Umberto I, con musica dal vivo e DJ set, accompagnerà il pubblico nel passaggio al nuovo anno, mentre le iniziative benefiche e gli eventi dedicati alla solidarietà ricorderanno il valore autentico delle feste: condivisione, comunità, attenzione agli altri.

Le Pacchianelle: il gran finale della tradizione

Il 6 gennaio la rassegna raggiungerà il momento più atteso con la sfilata delle Pacchianelle, un presepe vivente itinerante ispirato alla tradizione del ’700 napoletano. Oltre trecento figuranti percorreranno le vie del centro cittadino in un corteo che rappresenta da oltre un secolo il simbolo identitario più forte della comunità vicana.

“Con la voglia sincera di fare qualcosa di bello, di rendere questo Natale speciale, abbiamo messo insieme eleganza, cura e tanta presenza — ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello —. Il Natale è un tempo che ci ricorda ciò che conta davvero: il calore degli affetti, la bellezza delle cose semplici, la gioia di stare insieme. Viviamolo con il cuore aperto, lasciandoci incantare come bambini”.