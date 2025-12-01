Vesuvio Live

Apre il Presepe Vivente nel Napoletano, oltre 2 km di magia: sembrerà di stare a Betlemme

Dic 01, 2025 - Veronica Ronza

Presepe Vivente di Pimonte

Torna il Presepe Vivente di Pimonte, in provincia di Napoli, che si terrà nelle giornate del 21, 26, 28 dicembre 2025 e 3, 4, 6 gennaio 2026 ancora una volta in Valle Lavatoio, fra i suggestivi Monti Lattari. Si tratta di una delle rappresentazioni più belle delle festività in Campania che proietterà i visitatori in uno scenario incantato.

Presepe Vivente di Pimonte 2025: spettacolo nel Napoletano

Un evento unico nel suo genere finalizzato a ricreare quell’atmosfera sacra e maestosa che ha caratterizzato la nascita di Gesù e quanto avvenne immediatamente dopo. I visitatori si troveranno letteralmente immersi nell’antichità, imboccando un percorso di circa 2 km, reso dinamico dalla presenza di tantissimi figuranti, che cercherà di riprodurre nella maniera più fedele possibile il miracolo di duemila anni fa.

Sembrerà di trovarsi nella Betlemme di 2000 anni fa tra pastori, artigiani al lavoro nelle loro botteghe, Erode, i Re Magi, Maria, Giuseppe e il Bambin Gesù. La cerimonia inaugurale si terrà il 21 dicembre, seguiranno poi altri appuntamenti il 26 e 28 dicembre. Il presepe vivente riaprirà al pubblico, infine, il 3, 4 e 6 gennaio. Per tutte le date l’appuntamento è dalle 17:00 alle 20:00.

I biglietti sono acquistabili online, sul sito Solo per amore, al costo di 4 euro. Il ticket online consentirà ai partecipanti di saltare la fila di ingresso sul posto. I biglietti per ogni data saranno disponibili online fino a 3 ore prima dell’inizio dell’evento. Sarà comunque possibile acquistarli direttamente alla cassa. Per i gruppi è necessaria la prenotazione.

