A Torre del Greco apre il Villaggio del Vero Babbo Natale: è tra i più belli di tutta Europa

A partire dal 29 novembre 2025 riapre la Valle del Natale, il villaggio delle feste allestito presso il Parco Valle dell’Orso di Torre del Greco, pronto a diventare più autentico e luminoso che mai.

Valle Natale: a Torre del Greco un villaggio tra i più belli d’Europa

Giunto alla sua ottava edizione, Valle del Natale è stato premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, attestandosi come una delle migliori attrazioni del periodo anche oltre i confini nazionali.

Ogni inverno, dal 2016, il celebre parco acquatico torrese vive una grande trasformazione: si ricopre di luci, profumi di spezie e melodie nordiche, diventando un vero e proprio villaggio incantato. Un luogo che quest’anno, più che mai, diventa una vera evocazione di Korvatunturi, la montagna innevata a forma di orecchio della tradizione finlandese, dove, secondo la leggenda, vive Joulupukki, il vero Babbo Natale.

Valle del Natale

Attraverso il percorso, suddiviso in varie tappe, si potrà visitare: La Baita di Babbo Natale, lo Chalet Joulumuori (Mrs. Claus), l’Ufficio Postale degli Elfi. Cuore pulsante del Villaggio sarà La Piazzetta tra musica, performance, piccoli riti collettivi e momenti di calore. Imperdibile il Molo Nord, un grande anfiteatro sull’acqua, dove andranno in scena gli show più suggestivi, tra luci, proiezioni, effetti speciali e performance emotive.

A disposizione degli ospiti anche una ricca Area Ristorazione con street food, piatti caldi, dolci e bevande. Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna anche la Gold Experience, un’esperienza a numero limitato che permette di vivere la Valle del Natale come ospiti privilegiati di Joulupukki, entrando nelle sue stanze private, nella sua leggenda, e soprattutto consumando con lui una gustosa merenda a base di dolci caldi, biscotti speziati, bevande fumanti e piccole sorprese.

Valle del Natale

La Valle del Natale resterà aperta dalle ore 11:00 alle 20:30 nelle seguenti date: 29 e 30 novembre, dal 6 all’8 dicembre, 13 e 14 dicembre, dal 20 al 23 dicembre, 26 dicembre. Per acquistare i biglietti è possibile collegarsi al sito ufficiale della Valle dell’Orso.