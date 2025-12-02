Natale a Piazza Garibaldi, un mese di festeggiamenti: concerti, spettacoli ed eventi per bambini
Dic 02, 2025 - Redazione Vesuviolive
Albero di Natale a Piazza Garibaldi
Natale a Piazza Garibaldi. Dal 5 dicembre fino all’8 gennaio l’area Nord diventa un grande spazio pubblico dedicato a famiglie, bambini e ragazzi. Un mese di laboratori, spettacoli, letture e musica costruito grazie alla collaborazione tra associazioni, cooperative e realtà artistiche del territorio.
Natale a Piazza Garibaldi: un mese di festeggiamenti
Tutte le attività rientrano nel progetto “Bella Piazza”, percorso di co-gestione pubblico-privata sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e da una rete di enti partner, con l’obiettivo di rendere la piazza un luogo vissuto anche d’inverno. Parte della programmazione è inoltre finanziata dal Comune nell’ambito dell’iniziativa “Altri Natali”, confermando la volontà di valorizzare spazi urbani centrali ma spesso poco fruiti.
L’elenco degli appuntamenti
5, 8, 9, 10, 11 dicembre | 15:30–17:30 – Cavea
Break & Christmas Vibes
Laboratorio di movimento e breakdance per ragazzi 9–14 anni, a cura di Gino Rota.
7 dicembre | 10:00–14:00 – Spazi diffusi
Mattinata del libro e del gioco
Letture animate, laboratorio di disegno e distribuzione di piccoli doni.
A cura di Fundacion San Giuseppe / Biblioteca dell’Assunzione.
Per bambini di tutte le età.
12 dicembre | 12:00–20:30 – Cavea
Garibaldi Urban Orchestra – 1ª giornata
Performance musicali, esibizioni, soundscape urbani.
A cura di Pessoa Luna Park ed Est(ra)Moenia.
13 dicembre | 12:00–17:30 – Cavea
Garibaldi Urban Orchestra – 2ª giornata
14 dicembre | 11:30–17:30 – Cavea
Garibaldi Urban Orchestra – 3ª giornata
(Programma dettagliato disponibile dal 5 dicembre.)
15 dicembre | orari vari – Tutta la piazza
Omaggio a Stefano Benni
Letture collettive e animate con il coinvolgimento delle scuole, a cura di A Voce Alta.
15–19 dicembre | 15:30–17:30 – Portineria Garibaldi
Allarme nel Presepe
Laboratorio creativo e narrativo per bambini 6–11 anni, a cura dell’Associazione Vienterrant.
16 dicembre | 17:00 – Cavea
Capoeira Natal e Samba de Roda
Spettacolo-laboratorio di danza e cultura afrobrasiliana.
Con CapoeiraMuzenza Italia. Per 5–14 anni.
18 dicembre | 17:00 – Cavea
Figaro, il Giocoliere del Tempo
Spettacolo teatrale circense per bambini 5–14 anni.
A cura del Bus Theater.
19 dicembre | 9:30–12:30 – Portineria Garibaldi
Natali intrecciati – 1ª giornata
Laboratorio di creazione, narrazione e intercultura per bambini 6–11 anni, a cura della Dedalus Cooperativa Sociale.
20 dicembre | 18:00 – Portineria Garibaldi
Rewind
Spettacolo teatrale per bambini 4–14 anni, con Caterina Spezzaferri e Sarà Lotta.
Produzione NAMNèSIA.
21 dicembre – orario variabile – Cavea e area Nord
Kermesse natalizia
Musica, giochi, animazione e attività collettive.
A cura di Casba Cooperativa Sociale.
23 dicembre | 17:00 – Piazza Garibaldi
Cartavelina – il calciatore che sfidò il nazismo
Spettacolo teatrale storico-narrativo per ragazzi 11–14 anni.
Produzione Teatro35, con Gaetano Coccia, regia di Davide Ferrari.
27 dicembre | 17:00 – Portineria Garibaldi
Storie da Sgranchire
Spettacolo narrativo e performativo per bambini 3–7 anni.
Compagnia BisLuck, performer GiuliArt.
29 dicembre | 9:30–12:30 – Portineria Garibaldi
Natali intrecciati – 2ª giornata
29 dicembre | 17:00 – Cavea
Ding Dong Happynewyar (dancehall)
Laboratorio di movimento, danza urbana e festiva per bambini 3–14 anni.
A cura di SunWeed.
30 dicembre | 9:30–12:30 – Portineria Garibaldi
Natali intrecciati – 3ª giornata
2 gennaio 2026 | 17:00 – Cavea
Colapisci – concerto per bambini
Favola musicale ispirata alla tradizione del Sud, a cura di Massimo Ferrante.
3 gennaio | 11:00 – Cavea
La leggenda dell’albero di Natale
Spettacolo teatrale-narrativo per bambini 4–12 anni, a cura dell’Associazione Dateci le Ali.
5 gennaio | 9:30–12:30 – Portineria Garibaldi
Natali intrecciati – ultimo appuntamento
6 gennaio | 11:00 – Cavea
Sri Ridma
Performance di danza e cultura asiatica, a cura della Sri Ridma Dance Academy.
8 gennaio | 17:00 – Cavea
Ka ya ma Kan
Spettacolo teatrale per bambini 5–12 anni, con regia e interpretazione di Ornar Suleiman.