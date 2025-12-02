Natale a Piazza Garibaldi, un mese di festeggiamenti: concerti, spettacoli ed eventi per bambini

Natale a Piazza Garibaldi. Dal 5 dicembre fino all’8 gennaio l’area Nord diventa un grande spazio pubblico dedicato a famiglie, bambini e ragazzi. Un mese di laboratori, spettacoli, letture e musica costruito grazie alla collaborazione tra associazioni, cooperative e realtà artistiche del territorio.

Natale a Piazza Garibaldi: un mese di festeggiamenti

Tutte le attività rientrano nel progetto “Bella Piazza”, percorso di co-gestione pubblico-privata sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e da una rete di enti partner, con l’obiettivo di rendere la piazza un luogo vissuto anche d’inverno. Parte della programmazione è inoltre finanziata dal Comune nell’ambito dell’iniziativa “Altri Natali”, confermando la volontà di valorizzare spazi urbani centrali ma spesso poco fruiti.

L’elenco degli appuntamenti

5, 8, 9, 10, 11 dicembre | 15:30–17:30 – Cavea

Break & Christmas Vibes

Laboratorio di movimento e breakdance per ragazzi 9–14 anni, a cura di Gino Rota.

7 dicembre | 10:00–14:00 – Spazi diffusi

Mattinata del libro e del gioco

Letture animate, laboratorio di disegno e distribuzione di piccoli doni.

A cura di Fundacion San Giuseppe / Biblioteca dell’Assunzione.

Per bambini di tutte le età.

12 dicembre | 12:00–20:30 – Cavea

Garibaldi Urban Orchestra – 1ª giornata

Performance musicali, esibizioni, soundscape urbani.

A cura di Pessoa Luna Park ed Est(ra)Moenia.

13 dicembre | 12:00–17:30 – Cavea

Garibaldi Urban Orchestra – 2ª giornata

14 dicembre | 11:30–17:30 – Cavea

Garibaldi Urban Orchestra – 3ª giornata

(Programma dettagliato disponibile dal 5 dicembre.)

15 dicembre | orari vari – Tutta la piazza

Omaggio a Stefano Benni

Letture collettive e animate con il coinvolgimento delle scuole, a cura di A Voce Alta.

15–19 dicembre | 15:30–17:30 – Portineria Garibaldi

Allarme nel Presepe

Laboratorio creativo e narrativo per bambini 6–11 anni, a cura dell’Associazione Vienterrant.

16 dicembre | 17:00 – Cavea

Capoeira Natal e Samba de Roda

Spettacolo-laboratorio di danza e cultura afrobrasiliana.

Con CapoeiraMuzenza Italia. Per 5–14 anni.

18 dicembre | 17:00 – Cavea

Figaro, il Giocoliere del Tempo

Spettacolo teatrale circense per bambini 5–14 anni.

A cura del Bus Theater.

19 dicembre | 9:30–12:30 – Portineria Garibaldi

Natali intrecciati – 1ª giornata

Laboratorio di creazione, narrazione e intercultura per bambini 6–11 anni, a cura della Dedalus Cooperativa Sociale.

20 dicembre | 18:00 – Portineria Garibaldi

Rewind

Spettacolo teatrale per bambini 4–14 anni, con Caterina Spezzaferri e Sarà Lotta.

Produzione NAMNèSIA.

21 dicembre – orario variabile – Cavea e area Nord

Kermesse natalizia

Musica, giochi, animazione e attività collettive.

A cura di Casba Cooperativa Sociale.

23 dicembre | 17:00 – Piazza Garibaldi

Cartavelina – il calciatore che sfidò il nazismo

Spettacolo teatrale storico-narrativo per ragazzi 11–14 anni.

Produzione Teatro35, con Gaetano Coccia, regia di Davide Ferrari.

27 dicembre | 17:00 – Portineria Garibaldi

Storie da Sgranchire

Spettacolo narrativo e performativo per bambini 3–7 anni.

Compagnia BisLuck, performer GiuliArt.

29 dicembre | 9:30–12:30 – Portineria Garibaldi

Natali intrecciati – 2ª giornata

29 dicembre | 17:00 – Cavea

Ding Dong Happynewyar (dancehall)

Laboratorio di movimento, danza urbana e festiva per bambini 3–14 anni.

A cura di SunWeed.

30 dicembre | 9:30–12:30 – Portineria Garibaldi

Natali intrecciati – 3ª giornata

2 gennaio 2026 | 17:00 – Cavea

Colapisci – concerto per bambini

Favola musicale ispirata alla tradizione del Sud, a cura di Massimo Ferrante.

3 gennaio | 11:00 – Cavea

La leggenda dell’albero di Natale

Spettacolo teatrale-narrativo per bambini 4–12 anni, a cura dell’Associazione Dateci le Ali.

5 gennaio | 9:30–12:30 – Portineria Garibaldi

Natali intrecciati – ultimo appuntamento

6 gennaio | 11:00 – Cavea

Sri Ridma

Performance di danza e cultura asiatica, a cura della Sri Ridma Dance Academy.

8 gennaio | 17:00 – Cavea

Ka ya ma Kan

Spettacolo teatrale per bambini 5–12 anni, con regia e interpretazione di Ornar Suleiman.