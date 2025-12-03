Villaggio di Babbo Natale al Jambo: primo Volo dal Polo Nord d’Italia, spettacoli e presepi

Dal 6 dicembre 2025 apre ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale del Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta con tante iniziative ed eventi gratis per tutta la famiglia, visitabile fino al 6 gennaio 2026.

Villaggio di Babbo Natale 2025 al Centro Jambo: il programma

Quest’anno il calendario delle feste si apre con una grande novità: il Volo Jambo Airlines, un volo su simulatore, a grandezza naturale e in esclusiva nazionale che, grazie alla realtà aumentata, consentirà ai bambini di salire sull’aereo, raggiungere il Villaggio, direttamente dalle nuvole del Polo Nord, ed entrare nella stanza per scrivere e spedire la letterina.

Prima di tornare a casa, tappa nella Fabbrica dei regali – con tanti gadget in omaggio sul nastro trasportatore e possibilità di incartare i doni gratuitamente- e nella camera da letto di Babbo Natale, con giochi interattivi e foto ricordo. Dopo l’accensione delle luminarie, in programma tanti eventi gratuiti in occasione delle prossime festività natalizie con le avventure di Santa Claus, le letterine dei desideri, i giochi interattivi, gli spettacoli itineranti, l’animazione e i laboratori creativi del Baby Lab, aspettando l’Epifania con la consegna delle calze e l’arrivo della Befana.

Attiva anche la Pista di pattinaggio su vero ghiaccio, la più performante della Campania (dal 6 dicembre 2025) – a cura di Ice Mad, società affiliata al CONI e al Centro Sportivo Italiano – per trascorrere momenti di spensieratezza.

Un vero e proprio Palaghiaccio coperto e riscaldato (circa 350 mq), che si estende nell’area esterna del Centro Jambo, offrendo la possibilità di pattinare e divertirsi in sicurezza, guidati da istruttori federali sempre presenti in pista. In programma, tutti i giorni, tanti appuntamenti ed eventi imperdibili, con la partecipazione straordinaria delle campionesse e vicecampionesse italiane della Società Angeli sul Ghiaccio (sabato 20 dicembre 2025) – vincitrici del Trofeo CONI 2024 e medagliate a livello europeo – insieme a Chiara Censori, tre volte campionessa del mondo di pattinaggio artistico inline. Insieme per una esibizione che unisce eleganza, tecnica e creatività.

Ci sarà anche la prima edizione della Mostra di Presepi e Arte Presepiale (dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026), organizzata da “La Luna degli Artisti” con l’Associazione “I Presepi di Napoli” e il patrocinio della Regione Campania per “I Presepi di Napoli in tour”. Tre le sezioni da visitare nella galleria del Centro Jambo: sezione classica, con i Presepi della tradizione Napoletana del ‘700 e dell’800; sezione dedicata ad altri stili; sezione dei Presepi dei bambini. Previsti anche i laboratori pratici e teorici (dal 6 al 20 dicembre 2025), rivolti alle scuole del territorio e alle associazioni che assistono adolescenti in difficoltà, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a una tradizione artistica che racconta la storia di Napoli.

La Mostra Terraquarium – World of Predators (dal 13 dicembre 2025 al 19 gennaio 2026) consentirà ai visitatori di esplorare e fare amicizia con affascinanti creature del mondo marino e terrestre: lo squalo pinna bianca dell’Oceano Pacifico; pitoni, boa e anaconda del Rio delle Amazzoni; ragni, scorpioni e millepiedi africani; Tarzan, il gigantesco alligatore americano; l’iguana delle Isole Galapagos; il misterioso pesce drago, il pesce coltello, i predatori sudamericani più affascinanti e i temibili piranha. Tra le novità imperdibili, la gigantesca testuggine africana e tante altre meraviglie esotiche da scoprire ogni giorno.

In calendario, tra le numerose iniziative per grandi e piccini, anche spettacoli e concerti: Skyline Candy Experience (6-7-13 dicembre 2025); Gospel Christmas Groove (8 dicembre 2025); Le Melodie del Natale – Gli Zampognari (14 dicembre 2025); Magia di Mago Mergellino (20 dicembre 2025); Christmas Music Band (21 dicembre 2025); Degustazione & brindisi (24 dicembre 2025); Christmas Bubble Show (27 dicembre 2025); Ventriloquo Mauro Ascione (28 dicembre 2025); Degustazione & brindisi (31 dicembre 2025); Trampoleria & Co. (3 gennaio 2026); Il Mondo dei Burattini (4 gennaio 2026); Pulce Performer Show (5 gennaio 2026); Befane Band Music (6 gennaio 2026).