Apre il Villaggio dello Street Food nel Napoletano: 3 giorni di stand e concerti gratis

Dal 12 al 14 dicembre 2025 a Gragnano (Napoli) prende il via la nuova edizione dello Street Food Village, un evento di tre giorni che unirà gastronomia, cultura del gusto, musica e condivisione. L’iniziativa si propone di valorizzare le specialità locali e regionali, portando in strada ApeCar e Food Truck ricchi di sapori, creatività e tradizione. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Street Food Village 2025 a Gragnano: 3 giorni di prelibatezze

Il villaggio del gusto aprirà in via Santa Caterina e sarà operativo, per tutte le tre giornate, dalle ore 18:00 alle 23:55. Food-truck e ApeCar proporranno piatti preparati al momento: panini succulenti, pizze fritte e a portafoglio, arrosticini, specialità siciliane, fritti croccanti, ricette gourmet, il celebre Panuozzo di Gragnano, la “pasta e patate” della storica Trattoria da Nennella e molte altre delizie pensate per soddisfare ogni palato.

Per ogni serata ci sarà uno spettacolo live per accompagnare i sapori e creare atmosfere uniche. Di seguito il programma d’intrattenimento:

• Venerdì 12 dicembre – Concerto di Tony Tammaro (spettacolo offerto dall’Associazione Commercianti Gragnanesi)

• Sabato 13 dicembre – Esibizione di Gli Amici della Tammorra (folk) e concerto dei Four Notes

• Domenica 14 dicembre – Concerto della Peppe Merolla Band

Lo Street Food Village è promosso con il contributo della Città di Gragnano, nella persona del Sindaco Nello D’Auria, e con la partecipazione attiva della Associazione Commercianti Gragnanesi.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Street Food Village;

Quando: dal 12 al 14 dicembre 2025;

Dove: Via Santa Caterina, Gragnano, Napoli.

Ingresso libero e gratuito.