Da Babbo Natale alla Caverna del Grinch, apre il villaggio gratis a Napoli: come prenotare

Lunedì 8 dicembre 2025 aprirà ufficialmente al pubblico il Villaggio di Babbo Natale in Piazza del Plebiscito, a Napoli, un vero e proprio regno dedicato al Natale accessibile gratuitamente ma con prenotazione necessaria.

Villaggio Natale gratis a Piazza Plebiscito: serve la prenotazione

Il villaggio, allestito per la prima volta nella celebre piazza partenopea, è stato realizzato dalla Camera di Commercio nell’ambito dell’iniziativa “Illuminiamo Napoli” e sarà attivo fino al 21 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata, alle ore 10:00, sarà inaugurato alla presenza dell’Ente Camerale Ciro Fiola, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato.

Il villaggio è composto da 5 tensostrutture con altrettante aree tematiche, ricche di colori e attrazioni, che faranno vivere ai più piccoli la magia del Natale: La Casa di Babbo Natale; Caverna del Grinch; Villaggio degli Elfi; Ufficio Postale del Polo Nord e Passaporti; Bosco degli Abeti.

I più piccoli potranno cimentarsi anche in attività e laboratori interattivi dalla Fabbrica del Cioccolato a quella dei Giocattoli, passando per i laboratori di magia di Harry Potter e quelli didattici (con palline, favole, letterine e tanto altro).

Tante le attrazioni e le animazioni anche tridimensionali: Parate Musicali con Majorette, Banda e Mascotte De Luxe, Principesse, Supereroi e Cosplay, Trenino del Polo Nord con Carrozze, Artisti di Strada, Bolle di Sapone e Magia, Photo-set Scenografici. L’animazione musicale è assicurata dalla Radio Ufficiale del Polo Nord. Non mancherà un Maxischermo con collegamento al Villaggio di Santa Claus (Finlandia).

L’ingresso al villaggio è gratuito previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Centro Onlus. Le scuole dovranno effettuare la prenotazione presso l’apposita sezione dedicata agli istituti. Gli orari per l’accesso sono i seguenti: dal Lunedì al Venerdì: 09:00 – 13:00 – 16:00 – 20:00; Giorni Festivi e Weekend (Sabato e Domenica): 10:00 – 21:00.