Apre Natale Village tra mercatini, parate Disney e casa di Babbo Natale: l’ingresso è gratis

Ha aperto ufficialmente Natale Village, il villaggio di Natale allestito presso l’A1 Expò di San Marco Evangelista, a Caserta, con ingresso gratis, che accoglierà i visitatori fino al 21 dicembre 2025.

Apre Natale Village 2025: il magico villaggio di Caserta

Giunto alla sua quarta edizione, il villaggio resterà aperto dal 12 al 14 dicembre e dal 19 al 21 dicembre. Dopo il successo degli anni precedenti, l’appuntamento si conferma uno dei più attesi della stagione invernale. Un vero e proprio viaggio nel cuore dell’atmosfera natalizia, pensato per bambini, famiglie e tutti coloro che desiderano riscoprire l’incanto dell’infanzia.

Ogni giornata sarà animata da un programma ricchissimo tra artisti di strada, spettacoli di magia, teatro per bambini, baby dance, parate con mascotte Disney, musical, esibizioni e tombolate. Grande novità di quest’anno il sorprendente Christmas Circus.

Non mancheranno i tradizionali mercatini, le casette gastronomiche, le luminarie e una grande area gonfiabili, il tutto completamente al coperto per garantire la massima accoglienza anche in caso di maltempo.

Il percorso tematico del Villaggio di Babbo Natale si presenta completamente rinnovato: scenografie nuove, ambientazioni immersive, la Fabbrica dei Dolci, la Posta degli Elfi, la Stalla delle Renne e tanti nuovi scorci magici che accompagneranno i visitatori in un’esperienza emozionante.

L’ingresso al Villaggio – con mercatini, spettacoli, animazione, luminarie, area food – è gratuito. L’accesso al Villaggio di Babbo Natale ha un costo di 6 euro mentre quello all’area gonfiabili è di 8 euro. Il parcheggio interno per l’intera giornata ha un costo di 3,50 euro.