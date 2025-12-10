Apre il Villaggio di Natale nel Napoletano tra luci, scenografie e musica: è gratis per tutti

Fino al 31 dicembre 2025, l’area ex Nato di Bagnoli, oggi Parco San Laise, ospiterà un Villaggio di Natale ad ingresso gratis, animato da installazioni luminose, scenografie, musica e momenti di intrattenimento.

Villaggio di Natale al Parco San Laise di Bagnoli: è gratis

Il Parco San Laise conferma la sua nuova vocazione di spazio aperto alla città con un’iniziativa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Un appuntamento che si inserisce nel più ampio percorso con cui la Fondazione Campania Welfare, proprietaria del Parco, sta trasformando l’ex compendio militare in un luogo di socialità, inclusione e sviluppo economico.

Il Villaggio di Natale resterà aperto fino al 31 dicembre ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 22, con apertura anche mattutina la domenica dalle 10 alle 13. Il Natale al Parco San Laise sarà anche occasione per parlare di salute: grazie ad un protocollo d’intesa tra Fondazione Campania Welfare e Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Napoli, il Villaggio ospiterà momenti di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione odontoiatrica rivolti agli studenti delle scuole afferenti alla Fondazione e alle loro famiglie.

“L’odontoiatria, in Italia, è per il 95% a carico del privato e questo, in una regione come la Campania dove circa il 15% delle famiglie vive in povertà assoluta, significa che molti rinunciano alle cure, in particolare a quelle dentali, considerate meno urgenti di altre. Portare la prevenzione dentro un Villaggio di Natale, con incontri gratuiti e il supporto di colleghi volontari, è un modo concreto per avvicinare chi altrimenti resterebbe escluso” – spiega Pietro Rutigliani, presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri.

Nel corso delle attività saranno distribuiti kit di educazione all’igiene orale e verranno fornite informazioni pratiche su come prendersi cura dei denti fin da piccoli. È poi il presidente dell’Ordine Bruno Zuccarelli a spiegare che si sta lavorando con la Fondazione perché, in una fase successiva, il Parco possa ospitare anche ambulatori per visite e cure odontoiatriche, coinvolgendo altri attori istituzionali, a partire dalla Asl Napoli 1, così da costruire una rete stabile di accesso alle cure.

“Per anni quest’area è stata percepita come chiusa e militare, accessibile solo con un badge. Oggi è esattamente il contrario: è un parco urbano restituito alla città, che vogliamo diventi la più grande piazza della socialità creativa napoletana” – sottolinea Antonio Marciano, presidente della Fondazione Campania Welfare – “Il Villaggio di Natale è un invito rivolto a bambini e ragazzi, ma anche alle famiglie che vivono situazioni di fragilità e che qui possono trovare un luogo accogliente, gratuito e sicuro“.