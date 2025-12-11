Capodanno a Napoli durerà 4 giorni, da Elodie a Franco Ricciardi: i cantanti del concertone

Anche quest’anno a Napoli si susseguiranno quattro giorni di festa per celebrare l’arrivo del Capodanno: protagonista del grande concerto in piazza del Plebiscito, il 31 dicembre e fino alle prime ore del primo gennaio, sarà Elodie.

Capodanno a Napoli: i cantanti del concerto in piazza Plebiscito

Secondo quanto anticipato da Il Mattino, per il grande show in piazza, il 31 sera, si alterneranno sul palco Serena Brancale, LDA, Franco Ricciardi e probabilmente Gigi Finizio ma la vera star del Capodanno partenopeo sarà Elodie.

L’intero spettacolo sarà diretto e condotto da Gianni Simioli insieme a Peppe Iodice e Francesco Mastandrea. Dovrebbe esserci anche una presenza femminile, al momento non resa ancora nota. Come per lo scorso anno, lo show in piazza del Plebiscito prenderà il via il 30 dicembre con la battle di rap e urban che vedrà sul palco anche Samuray Jay, tra i big del prossimo festival di Sanremo.

Il 29 dicembre si terrà un concerto al Palavesuvio di Ponticelli, dedicato alla memoria di James Senese, con la partecipazione di Tony Esposito, Teresa De Sio, Gianni Lamagna, Raiz, Roberto Colella, Dario Sansone, Fabiana Martone, Gabriele Esposito, Tommaso Primo, Mauro Gioia, Napoleone, Fredy Malfi e Alessio Busanca.

La grande festa di fine anno proseguira per tutta la notte, fino alle prime ore del primo gennaio, con i tradizionali fuochi di artificio sul lungomare partenopeo. Non resta che attendere, ora, il programma ufficiale dei festeggiamenti.