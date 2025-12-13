Concertone di Capodanno, da Finizio e Sannino a Ricciardi e Elodie: svelati i cantanti

Svelati i nomi dei cantanti che saliranno sul palco di piazza del Plebiscito, la notte del 31 dicembre, per festeggiare l’arrivo del Capodanno a Napoli. Il programma ufficiale dell’evento sarà reso noto lunedì 15 dicembre a seguito della conferenza stampa di presentazione della kermesse Capodanno 2025/2026 che si svolgerà presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Capodanno a Napoli, da Finizio a Ricciardi e Elodie: i cantanti

Nel corso della conferenza stampa interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo e al Commercio Teresa Armato e Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo del Comune di Napoli.

Prenderanno parte all’incontro anche alcuni protagonisti del celebre show che ogni anno anima la grande piazza partenopea per i consueti festeggiamenti di inizio anno. Quest’anno ad arricchire il programma artistico, intrattenendo la platea del Plebiscito, saranno Claudio Cecchetto, Maurizio Luise, Gianni Simioli, Pino Oliva e i presentatori Peppe Iodice e Francesco Mastandrea.

Grandi protagoniste dello spettacolo Elodie e Serena Brancale che faranno scatenare il pubblico con un concerto mozzafiato che vedrà la partecipazione di tanti altri artisti. Tra quelli confermati spiccano Gigi Finizio, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Tra i palpabili nomi ci sarebbe anche quello di LDA.

Sarà presente anche il dj Decibel Bellini, pronto a concludere il grande show sul ritmo dei tormentoni più amati. Nel corso della conferenza saranno illustrati il concept artistico, il cast, la scaletta della serata e le iniziative previste sul lungomare.

La grande festa, infatti, dalla piazza si estenderà all’intero lungomare e non mancheranno i tradizionali fuochi con vista sul mare di Napoli e il maestoso Castel dell’Ovo.