Jack Daniel’s per la prima volta a Napoli: la pensilina di Natale con regali gratis per tutti

Da lunedì 15 a domenica 28 dicembre, Jack Daniel’s, celebre brand dell’iconico whiskey, arriva per la prima volta a Napoli con la sua speciale pensilina di Natale, allestita per l’occasione nella centralissima Piazza Vittoria, riservando speciali omaggi per i passanti.

Jack Daniel’s, la pensilina di Natale a Napoli: regali gratis

Le festività più attese sono sempre più vicine e anche quest’anno Jack Daniel’s ha in programma una serie di speciali iniziative natalizie pensate per coinvolgere tutti gli amanti del brand, e non solo. Addobbata di ghirlande, luci e vetrofanie dedicate, la pensilina diventerà un punto di riferimento riconoscibile e scenografico nel cuore della città, pensato per regalare a tutti un’esperienza unica e immersiva nel mondo del famoso whiskey.

Chi si fermerà, riceverà gratuitamente due cadeau made in Jack (fino a esaurimento scorte): durante la prima settimana di presenza, la pensilina distribuirà le palline di Natale Old No.7, perfette per aggiungere un tocco di stile al proprio albero; da lunedì 22, invece, la tradizione partenopea si farà sentire con la consegna di tabelloni della tombola, reinterpretati con lo stile inconfondibile del brand.

Durante lo stesso periodo, la città verrà colorata anche da speciali green graffiti (messaggi realizzati con una miscela di colori 100% green e applicati alla pavimentazione), che guideranno i passanti verso l’attività e amplificheranno la presenza del brand sul territorio.

Inoltre, in 6 tra i migliori locali napoletani (Bar Belledonne, Bar Viper, Baylon Café, Nick & Nora, Randagi, La Fesseria Street Bar), dal 15 al 28 dicembre gli amanti del buon bere avranno l’opportunità di conquistare l’ambita pallina dopo aver gustato il Jingle Jack, cocktail pensato per celebrare al meglio le feste. Ogni locale (individuabile anche tramite una mappa presente nella pensilina e sui social del brand) proporrà una variante unica del drink, creata appositamente per l’occasione dai propri bartender.

Per celebrare le feste, il brand è anche protagonista di un ampio piano media, che comprende diverse attività off trade e una forte presenza sui principali mezzi di comunicazione. In più, in 38 centri commerciali su tutto il territorio italiano, a partire dall’8 dicembre, la famiglia Jack Daniel’s sarà presente con materiali dedicati al gifting natalizio, pensati per guidare i consumatori nella scelta del regalo ideale. E poi, 1.000 punti vendita off trade in tutta Italia saranno attivati con espositori e “isole di Natale”, arricchendo l’esperienza d’acquisto in pieno stile Jack.