Totò incanta Napoli, la mostra al Palazzo Reale è già un successo: oltre 15 mila visitatori

Inaugurata lo scorso 30 ottobre, la mostra Totò e la sua Napoli, allestita al Palazzo Reale di Napoli, si è rivelata già un successo, registrando nelle prime settimane di apertura oltre 15.000 visitatori. L’inedita esposizione che celebra il legame tra il principe della risata e la città partenopea – organizzata in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli – sarà visitabile fino al 25 gennaio 2026.

Successo straordinario di pubblico per l’esposizione dedicata a Totò che ha già conquistato l’apprezzamento unanime del pubblico italiano e straniero, oltre all’entusiasmo della critica e dei media, con una grande affluenza anche di giovani. L’esposizione, dedicata ad uno dei più amati artisti italiani nel mondo e simbolo universale di napoletanità, resterà aperta fino al 25 gennaio e farà tappa a New York nella prossima primavera.

“Sono felice e onorato del bilancio positivo e della partecipazione così entusiasta per la mostra Totò e la sua Napoli, nata con l’intento di mantenere viva l’eredità di un vero fenomeno culturale di portata internazionale. La sensibilità narrativa che ha saputo emozionare e scuotere gli animi dei visitatori, ha interessato fasce di pubblico tra le più diverse e composite, un apprezzamento ampio e diffuso con un risvolto interessante sulla fruizione da parte di tanti giovani trascinati dal forte desiderio di conoscenza e scoperta di filmati e documenti di un mito senza tempo. Il suo stile unico e la sua forza espressiva hanno reso la sua arte eterna” – dichiara il curatore, produttore e organizzatore Alessandro Nicosia.

Napoli si conferma punto di riferimento culturale e vitalità artistica con la proposta di una mostra capace di trasportare i visitatori nel mondo emotivo e visionario di Totò, pensata per essere una tappa importante nel progressivo percorso di valorizzazione della nostra storia, consolidandola come uno degli appuntamenti più significativi del 2025. Da sottolineare gli afflussi record soprattutto nei giorni dei fine settimana e l’adesione costante di gruppi organizzati, associazioni, appassionati e famiglie alle quali si aggiungono le prenotazioni pervenute sin d’ora per il periodo delle festività natalizie.

La mostra Totò e la sua Napoli è promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo Reale di Napoli (Ministero della Cultura),con la partecipazione degli Eredi Totò, con la collaborazione di Rai Teche e Archivio Storico Luce. Il progetto è a cura di Alessandro Nicosia e Marino Niola ed è organizzato e prodotto da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare.