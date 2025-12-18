Sport da combattimento, a Napoli uno degli eventi più importanti d’Italia: tra show e musica

Domenica 21 dicembre il parco divertimenti Edenlandia di Napoli accoglierà gli appassionati degli sport di combattimento per la sesta edizione di Fight for Naples, l’evento nazionale dedicato alle discipline agonistiche del pugilato, della Muay Thai e del K-1 Rule.

Fight for Naples all’Edenlandia: il programma

– [ ]

L’appuntamento è al PalaEden a partire dalle ore 16:00, con 30 incontri che vedranno protagonisti 60 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia, sia in categorie dilettantistiche sia professionistiche. Le sfide sul ring si protrarranno fino a mezzanotte, ma l’evento non si fermerà qui: a seguire, uno spettacolare aftershow di musica e intrattenimento regalerà al pubblico un finale all’insegna del divertimento.

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano due campioni della Nazionale Italiana FederKombat recentemente impegnati ai Campionati Mondiali WAKO di Abu Dhabi: Chiara Pagliuca e Alessandro Cangiano, simboli dell’eccellenza del movimento sportivo italiano. La loro partecipazione conferma l’alto livello tecnico della manifestazione, che nel solo 2025 ha già richiamato il pubblico per tre edizioni, sempre a Edenlandia, partner dell’iniziativa.

“Fight for Naples si è affermata in pochi anni come una delle realtà più solide e riconosciute nel panorama degli sport da combattimento in Italia” – commenta Luca Donadio, amministratore della Pro Fighting Napoli Club e ideatore dell’evento – “Unisce qualità organizzativa, visione sportiva e valorizzazione degli atleti, consolidando il proprio ruolo come promotion per lo sviluppo degli sport da combattimento e per la costruzione di un movimento sempre più strutturato e riconosciuto a livello nazionale e internazionale”.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, tra adrenalina sul ring e intrattenimento di alto livello, che conferma ancora una volta Napoli come capitale italiana degli sport di combattimento.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Vesuviolive, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione.