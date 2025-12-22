Fiamma Olimpica, in Campania apre il Villaggio Coca Cola: lattine distribuite a tutti

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 proseguirà il suo cammino tra Lazio e Campania il 27 dicembre con la sua ventesima giornata: per l’occasione, a Benevento, in piazza IV Novembre, aprirà il Villaggio di Coca Cola e un’area sport firmata Powerade.

Fiamma Olimpica, a Benevento apre il Villaggio Coca Cola

La tappa partirà da Frosinone, toccherà Cassino e Telese Terme e si concluderà a Benevento dove, dalle 17:00, si terrà la City Celebration in Piazza IV Novembre, un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

Durante l’evento saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri, con raccolta dedicata in collaborazione con CiAl. Prosegue anche la collaborazione con Banco Alimentare, con la possibilità di sostenere l’organizzazione attraverso una donazione. Non mancherà inoltre un’Area Sport firmata Powerade, uno spazio interattivo per avvicinarsi agli sport olimpici e paralimpici in un’atmosfera inclusiva e dinamica.

Con questa nuova tappa,Coca-Cola rinnova il proprio impegno nel portare in tutta Italia un viaggio che unisce persone, territori e comunità, celebrando i valori olimpici attraverso momenti di incontro e partecipazione.

Il Truck Coca Cola è tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il percorso, accendendo l’entusiasmo del pubblico e trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa.

Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce stile, eleganza e artigianalità. Schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto trasformeranno ogni arrivo della Fiamma in una celebrazione collettiva, animata da oltre 80 persone tra Brand Ambassadors, DJ e MC.