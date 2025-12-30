Il mercato vintage più grande d’Europa torna nel Napoletano: capi da 2,50 euro per tutti

Il 17 e 18 gennaio 2026 torna a Cercola, nel Napoletano, l’esperienza Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che sarà allestito ancora una volta presso il Palazzetto Caravita di via Matilde Serao.

A Cercola Fair Priced: il mercato vintage più grande d’Europa

Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi equi. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.

Per entrambe le giornate il grande e famoso mercato aprirà al pubblico dalle ore 9:00 alle 19:00. Per accedere basterà collegarsi al sito ufficiale per prenotare il proprio biglietto gratuito, scegliendo la fascia oraria che si preferisce.

Ogni capo di abbigliamento è prezzato individualmente per categoria: ad esempio maglioni e giacche sportive costano solo 15 euro ciascuno. I prezzi partono dai 2,50 fino ad arrivare ad un massimo di 30 euro.

Ma perché i prezzi sono così bassi? La risposta è stata fornita direttamente da FPV: “Semplice. Non riteniamo di dover prendere margini estremi sui nostri prodotti. Non organizziamo eventi per il massimo profitto ma perché amiamo dare una nuova vita ai vestiti. Oltre ad un prezzo equo, offriamo anche una giusta possibilità. Gli scaffali vengono riforniti durante il giorno quindi ognuno ha le stesse possibilità di ottenere oggetti interessanti, anche in orari diversi”.