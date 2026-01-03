Nel Napoletano arriva il Volo della Befana: caramelle e regali gratis per tutti

Lunedì 5 gennaio 2025, a Mugnano di Napoli, grandi e piccini potranno assistere al Volo della Befana. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Mugnano APS che si svolgerà, dalle ore 18:00, in Piazza Municipio.

Volo della Befana a Mugnano di Napoli: caramelle per tutti

“Vi aspettiamo tutti in piazza per una magica serata. La nostra Befana è pronta a spiccare il volo e regalare un momento di tradizione e meraviglia per grandi e piccini. Appuntamento a lunedì 5 gennaio. Non mancate, la magia vi aspetta” – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.

La Befana arriverà in camper alle 16:30 e sarà pronta a incontrare i bambini e le loro famiglie, omaggiandoli con caramelle e simpatici gadget. L’intera serata sarà animata da giochi, musica e animazione regalando momenti di gioia ai più piccoli.

La Befana sarà pronta a spiccare il volo, attraversando la piazza centrale, tra la meraviglia e lo stupore dei presenti. Cittadini e visitatori potranno assistere allo spettacolo che anticiperà la notte più magica dell’anno.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Il volo della Befana;

Dove: Piazza Municipio, Mugnano di Napoli, Napoli;

Quando: Lunedì 5 gennaio a partire dalle ore 18:00.

Ingresso libero e gratuito.