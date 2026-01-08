Sagra della Porchetta nel Napoletano: Franco Ricciardi e Rosario Miraggio in concerto gratis

Dal 16 al 18 gennaio e dal 22 al 25 gennaio 2026 a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, torna la tradizionale Sagra della Porchetta che darà il via ad una grande festa tra prelibatezze e concerti a ingresso gratis per tutti.

Sagra della Porchetta Sant’Antonio Abate: stand e concerti

Un appuntamento ormai fisso per la cittadinanza abatese e per tutti i visitatori che, ogni anno, accorrono sul posto per degustare le specialità a base di porchetta ed assistere agli spettacoli in programma. Come anticipato dalla sindaca Ilaria Abagnale, ospiti d’eccezione di questa edizione saranno Franco Ricciardi e Rosario Miraggio.

“Torna a Sant’Antonio Abate la tradizionale Sagra della Porchetta, dal 16 al 18 gennaio e di nuovo dal 22 al 25 gennaio al Largo Sandro Pertini, dalle 17:00 alle 22:00. Ritroveremo i nostri porchettari pronti a farci assaporare gustosi panini con la porchetta, abbondanti di condimento e sapori che sanno di casa e di un evento ormai storico per noi, giunto alla sua 48esima edizione” – si legge nella nota diffusa dalla sindaca.

“Ad accompagnare queste serate di festa ci sarà un ricco programma di intrattenimento, con i concerti di Franco Ricciardi e Rosario Miraggio e spettacoli musicali e teatrali che vi sveleremo a breve, pensati dall’Associazione Carnevale Abatese per coinvolgere tutte le età”.

“Saranno giorni di festa importanti per la nostra comunità, occasioni per ritrovarci, stare insieme e rivivere la bellissima cerimonia di accensione del Fucarazzo Artistico del 16 gennaio, al quale si sta già lavorando con il desiderio di regalarvi uno spettacolo che faccia rivivere con emozione questi nostri primi 100 anni di storia abatese. Siete pronti? Manca una sola settimana”.