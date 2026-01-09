Napoli Explosion, la mostra immersiva mozzafiato sulla città: l’ingresso è gratis per tutti

Fino all’8 marzo 2026 sarà possibile visitare Napoli Explosion, la grande mostra immersiva allestita presso il Real Albergo dei Poveri e accessibile gratuitamente.

Napoli Explosion: la mostra gratis al Real Albergo Poveri

Napoli Explosion, attraverso lo sguardo dell’artista Mario Amura, consente ai visitatori di vivere un vero e proprio viaggio immersivo tra le meraviglie del paesaggio partenopeo: gli spettatori vengono proiettati nella notte di Capodanno, sul Monte Faito, di fronte al Vesuvio, trovandosi dinanzi ad uno spettacolo di luci mozzafiato.

Con NYA – Now Your Art, Mario Amura apre la sua visione al pubblico e trasforma l’osservatore in parte attiva dell’opera. Ogni scatto diventa un frammento unico, irripetibile, che entra a far parte di una collezione d’arte condivisa, dove l’emozione individuale si somma a quella collettiva.

Il Real Albergo dei Poveri sarà invaso da una meravigliosa luce fatta di creatività e fuoco generativo, trasformandosi in un paesaggio visivo mai visto prima dove, tra memoria e identità, sarà rivelato un nuovo modo di guardare la città.

Un’esperienza che unisce arte, tecnologia e partecipazione, sviluppata in dialogo con CTE – Infiniti Mondi Casa delle Tecnologie Emergenti, con il supporto del Comune di Napoli e il patrocinio di Napoli 2500.