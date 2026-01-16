A Sant’Antonio arriva la Festa dei Fucanoli: 3 giorni di falò, passeggiate notturne e cibo

Dal 16 al 18 gennaio 2026 a Campagna, in provincia di Salerno, torna la Festa dei Fucanoli, conosciuta anche come festa del fuoco, in occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio Abate.

La Festa dei Fucanoli, unisce la tradizione popolare alla tradizione religiosa, in onore di Sant’Antonio Abate. Nel corso dei festeggiamenti, ogni rione allestisce il suo falò e si prepara ad accenderlo al passaggio del Santo le cui effige vengono portate in giro per la cittadina prima del rientro della processione religiosa nella Basilica. Al termine del rito religioso, la manifestazione prosegue dando il via ad una grande festa popolare.

Il programma della Festa dei Fucanoli a Campagna:

Venerdì 16 gennaio 2026:

Ore 18:00- Corso Umberto I n. 20 (Sede Pro Loco) – Inaugurazione della mostra Archivio dei manifesti storici dei Fucanoli e della Chiena a cura di Cristian Viglione ;

e della ; Ore 21:00- Aspettando i Fucanoli nel centro storico. È prevista la zona ZTL in Corso Umberto I. Non è prevista l’accensione dei Fucanoli.

Sabato 17 gennaio 2026:

Alle 18:00 di sabato 17 gennaio 2026 tornano i Fucanoli nel centro storico della Città di Campagna. Un percorso suggestivo tra i rioni con visite guidate notturne, canti popolari e cucina tipica locale, per vivere la magia del fuoco e della tradizione.

Domenica 18 gennaio 2026:

Accensione spontanea dei Fucanoli per tutta la mattinata e nel pomeriggio fino alle ore 16:00.

